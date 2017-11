Reconocen a Moreno como presidente del partido oficialista en Ecuador

14 de noviembre 2017 , 09:35 a.m.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador reconoció este lunes al presidente

Lenín Moreno como máximo directivo del movimiento oficialista Alianza País (AP), cargo que le fuera retirado por la dirección del partido en medio de una crisis política.

El organismo electoral conoció la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Quito en relación a la decisión de la directiva nacional de AP adoptada el 31 de octubre pasado, según un comunicado.



El dictamen dispone "no proceder a inscribir cualquier nombramiento de presidente" de AP debido a que "no ha sido elegido por Convención Nacional del movimiento", agregó el CNE. "Con esta decisión, dicho Tribunal falló a favor del ciudadano Lenín Moreno Garcés, en su condición de Presidente del movimiento Alianza PAIS", señaló el Consejo.



Hace dos semanas, AP consumó su ruptura después de que la cúpula, afín al exgobernante Rafael Correa, destituyera a Moreno de la jefatura del partido -en el poder desde 2007-, en una medida desconocida por los ministros del actual mandatario.



La dirección nacional de AP anunció "la pérdida inmediata de su dignidad como Presidente del Movimiento Alianza PAIS del señor Lenín Moreno Garcés" e invitó a Correa (2007-2017), presidente vitalicio de la agrupación, a acompañar su proceso de "reestructuración".



El movimiento izquierdista, profundamente dividido entre los partidarios de Correa y

Moreno desde que éste último llegó al poder el 24 de mayo, acusó al presidente de gobernar con el programa de la oposición y atentar contra "la unidad orgánica" del partido.



AP nombró entonces en lugar de Moreno al excanciller Ricardo Patiño, una de las figuras del gobierno de Correa. Patiño, que hace meses ya hizo públicas sus diferencias y dimitió de su cargo de asesor de Moreno, anunció el retorno del expresidente "en las próximas semanas".



La disputa entre Moreno y Correa, con frecuentes intercambios de reproches e insultos en las redes sociales, se ha ido profundizando, a medida que el mandatario ha ido criticando y desacreditando la gestión de su antecesor, de quien fue vicepresidente entre 2007 y 2013.



El oficialismo quedó al borde la ruptura cuando Moreno anunció hace semanas una consulta popular, que todavía no tiene fecha, para suprimir la reelección indefinida aprobada por el exmandatario con miras a evitar el regreso de Correa al poder.



EFE