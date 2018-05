Moreno, un año tratando de apartarse de Correa en Ecuador

Un año después de haber llegado al poder, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aún intenta sacudirse de la sombra que le dejó su antecesor, Rafael Correa, y tratará ahora de superar la percepción de un gobierno débil que dejan sus primeros 12 meses de Gobierno.

En su mensaje a la Nación, ofrecido este jueves en la Asamblea Nacional, Moreno rescató logros como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la pobreza, y delineó un segundo año de gobierno.

Para la gente común, el mandatario representa un rostro amable, alejado del autoritarismo y persecución que caracterizó a Correa, pero con una agenda que no está clara, una política económica inexistente, una cuestionada política internacional y pocos avances en los compromisos sociales de campaña.



“La mesa estaba vacía, se lo llevaron todo”, dijo en su informe al referirse al gobierno de Correa, de quien ha tratado de deslindarse, algo que no ha evitado la caída de su popularidad. Según la encuestadora Cedatos, la aprobación de Moreno, que inició con un 67 por ciento, descendió al 48 por ciento en abril pasado.



Para el politólogo César Ulloa, eso obedece a la falta de un equipo propio y a la necesidad de no parar el funcionamiento del Estado.



“Tuvo que mantener a cuadros que durante 10 años manejaban al dedillo la administración pública, pero que también han sido maleables a sus propios intereses. Tenía que buscar la forma más adecuada de quedarse con Alianza País, el movimiento que fundó Correa y utilizó una estrategia inteligente para liberarse del correísmo”, dice Ulloa.



Su falta de mayoría en la Asamblea Constituyente ha sido un escollo difícil de superar, pero a cambio, a criterio del analista, el contralor encargado, Pablo Celi, ha sido clave en la destitución de autoridades importantes que respondían a Correa, como el superintendente de Comunicación y el Fiscal General de la Nación.



La socióloga Natalia Sierra explica la falta de agenda política y económica de Moreno en el hecho de que él fue parte del gobierno de Correa. “Moreno es Alianza País. Ha habido fracturas internas y una ruptura con Correa, pero hay 10 años en los que trabajaron juntos, en los que se tejieron acuerdos y se compartieron muchas cosas, entre ellas la corrupción”, afirma.

Crisis fronteriza

Además, al presidente ecuatoriano le critican el manejo que le dio a la crisis desatada a raíz de atentados y secuestros en la frontera con Colombia, que dejan siete muertos entre militares y periodistas.



Un agresivo endeudamiento externo e interno, de alrededor de US$ 12.500 millones, casi 13 puntos del PIB, es la característica del primer año de Moreno, a quien diversos sectores le exigen que fije el rumbo de la economía, agobiada por una aguda crisis fiscal.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno (c), con su esposa, la primera dama Rocío González (i) y de la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento), Elizabeth Cabezas (d). Foto: Efe

“Moreno dejó que la economía transcurra en inercia y mantuvo a los principales responsables del ciclo económico anterior porque se concentró en crear sus propias condiciones de gobernabilidad política. La coyuntura del primer año no se caracterizó por decisiones económicas, sino por decisiones políticas”, dice el exviceministro de Finanzas, Pablo Dávalos.



Sin embargo, según analistas, se prevén planes de mayor apertura económica y flexibilización laboral por parte del gobierno.



De hecho, Moreno entregó ayer el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal con el que pretende reactivar la economía ecuatoriana.

