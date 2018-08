Los ataques de Nicolás Maduro contra Colombia

Nicolás Maduro ha vuelto a dar de qué hablar en Colombia. Esta vez, el mandatario venezolano acusó al presidente Juan Manuel Santos del supuesto atentado en su contra.



El hecho se registró el pasado sábado 4 de agosto, durante la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

“Todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana (…) El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas", dijo Maduro.



Esa declaración, sin embargo, no es la única que el presidente venezolano ha hecho contra el país y las autoridades colombianas.



En febrero pasado, por ejemplo, acusó a Colombia de aliarse con EE. UU. con la intención de invadir territorio venezolano.

Este 2018, Maduro dijo que Colombia y EE. UU. estarían planeando invadir su país. Foto: EFE

Para Maduro, el despliegue de 2.200 militares colombianos en la frontera, para controlar el éxodo masivo de venezolanos, escondía un plan de invasión.



Además, dijo que esa decisión era xenófoba, pues si los venezolanos querían abandonar su país eran libres de hacerlo.



En mayo, también este año, Maduro dijo que Santos era un “imbecil”, tras hacerse oficial que Colombia no reconocería los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.



"El imbécil de Santos dice que no reconocerá las elecciones (…) Le está diciendo a los millones de venezolanos que saldrán a votar que no los reconoce", comentó en ese momento.

También acusó a Santos de "imbécil" por no reconocer las elecciones presidenciales venezolanas. Foto: Carlos García / Reuters

"No nos importa: Juan Manuel Santos vete para el carajo, tú y tu oligarquía colombiana. Aquí está el pueblo venezolano, de pie y nos importa un carajo lo que piensen en Bogotá”, agregó.



Y hace apenas un mes, en julio, aseguró que Colombia estaba infiltrando grupos paramilitares en su país con la idea de hacer estallar una guerra.



“Máxima alerta con los falsos positivos, que desde Bogotá cumplen las ordenes de Washington”, dijo.

“No podemos seguir aceptando que la oligarquía mediática colombiana siga mintiendo y sembrando odio sobre Venezuela". FACEBOOK

TWITTER

Otras declaraciones

Al igual que el 2018, otros años han estado bien cargados de declaraciones de Maduro contra el territorio nacional.



En el 2017, aseveró que Colombia era un Estado Fallido, del que la gente huía por el desempleo y el hambre.



También amenazó con publicar secretos del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc. Lo hizo después de que Santos dijera que le preocupaba la militarización del vecino país.

En el 2017, el presidente de Venezuela amenazó con revelar secretos del acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y la exguerrilla de las Farc. Foto: AFP

“Firmaron el acuerdo gracias a Hugo Chávez y a mí. Voy a sacar toda la verdad que tengo sobre el proceso de paz, pues se está preparando una matanza contra la Farc”, manifestó.



Y comentó que “Juan Manuel Santos perdió el límite para hacer el ridículo”, después de que el mandatario colombiano dijera que no reconocería la Asamblea Constituyente que se hizo en Venezuela el año pasado, en la que se escogieron a quienes redactarán una nueva Constitución.



En el 2015, por su parte, ya había culpado a Colombia de tener paramilitares en suelo venezolano y dijo que el aumento de la criminalidad en su país era por culpa de colombianos.



“Se nos está atacando desde Colombia, desde sectores paramilitares de ultraderecha, para meternos drogas, crímenes, muerte", afirmó en ese momento.

"El imbécil de Santos dice que no reconocerá las elecciones (…) Le está diciendo a los millones de venezolanos que saldrán a votar que no los reconoce". FACEBOOK

TWITTER

Y ese mismo señaló a los medios colombianos de incitar el odio hacia Venezuela.

“No podemos seguir aceptando que la oligarquía mediática colombiana siga mintiendo y sembrando odio sobre Venezuela", declaró.



ELTIEMPO.COM