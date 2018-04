La religión podría erigir al nuevo presidente de Costa Rica

En Costa Rica solo basta conversar con la gente por la calle para darse cuenta de que esta segunda vuelta presidencial entre el predicador evangélico Fabricio Alvarado y el centroizquierdista Carlos Alvarado ha creado una división, principalmente, por motivos religiosos.

Por un lado, Fabricio Alvarado se ha presentado a la ciudadanía como un hombre que viene de una familia humilde, que, como buena parte de la población, no ha conseguido un título universitario y no habla inglés, pero que vive bajo los principios cristianos con su esposa, Laura Moscoa, y sus dos hijas.



Fabricio Alvarado, de 43 años, arrasó en esa primera ronda en las provincias más alejadas y en las comunidades pobres, lo que ha sido atribuido por los analistas a su mensaje contra la corrupción y la lucha contra la pobreza, pero también a la fuerte presencia de iglesias evangélicas en esos sitios. Su resultado fue de 24,99 por ciento de los votos.



“Él es un hombre de Dios, de familia, y no ha estado tan metido en la política y la corrupción. El Gobierno no ha cumplido lo que prometió, y hay que cambiarlo”, dice Rosa Álvarez, una vendedora de lotería que vive en un humilde barrio de San José.



Entre las promesas del candidato, perteneciente al partido evangélico y conservador Restauración Nacional –que pasó de tener un diputado (2014-2018) a tener catorce (2018-2022) en la Asamblea Legislativa– están derogar el decreto que permite la fecundación ‘in vitro’, no apoyar el matrimonio homosexual y transformar el Instituto Nacional de las Mujeres en un Instituto de la Familia. Además, anunció que eliminará los programas actuales de educación sexual en los centros educativos públicos porque considera que promueven “la ideología de género”.



Precisamente, esta semana Fabricio Alvarado recibió una advertencia del Tribunal Supremo de Elecciones para que deje de utilizar la religión en la búsqueda de votos, pues es algo prohibido por la Constitución Política y el Código Electoral. La resolución se debe a una reunión privada, filtrada a la prensa mediante un audio, en la que el candidato le pide a 250 pastores evangélicos ayudarle a convencer a la gente en sus iglesias y también para obtener donaciones. Alvarado asegura que no ha mezclado la religión con la política y ha sembrado dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones tras la advertencia que le hizo.



Sin embargo, las redes sociales del candidato evangélico están llenas de comentarios de sus seguidores con alusiones a versículos de la Biblia, y hay quienes sostienen que Dios lo puso ahí para gobernar.

‘Fundamentalista religioso’

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que las elecciones pueden provocar que el rumbo del país, reconocido internacionalmente por la defensa de esos derechos, se dirija hacia el “fundamentalismo religioso”. “En Costa Rica, las mujeres votamos apenas desde 1950, y las luchas han sido lentas; todavía nos falta avanzar, y esto puede significar un claro retroceso de los progresos sociales, porque hay una represión hacia las mujeres que son modelos por su independencia, sus palabras y su lucha”, afirmó la activista del colectivo feminista Somos Nuestras, Alicia Coto.



Por otro lado, las propuestas económicas y sociales han sido también invisibilizadas por el tema religioso, a lo que se suma que el aspirante evangélico presentó el miércoles pasado un nuevo plan de gobierno, al que llamó “2.0”, cuando ya no hay espacios de debate y en plenas vacaciones de Semana Santa.



Carlos Alvarado calificó la presentación del nuevo plan a tan poco tiempo de la segunda vuelta como una “falta de compromiso” y, además, acusó a su rival de plagiar párrafos en su programa de gobierno y de plantear “restricciones a las libertades individuales”.



Y es que Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), representa una visión totalmente opuesta.



Por su parte, el oficialista levanta la bandera a favor del matrimonio homosexual y ha prometido respetar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio gay y los derechos familiares de la población LGBTI, una posición diametralmente opuesta a la de su rival. Incluso ha dicho que su tendencia representa el progresismo frente al “fundamentalismo” del candidato evangélico.

Diferencias económicas

Los candidatos difieren también en asuntos económicos, pues el evangélico plantea ideas como abrir más a la competencia privada los mercados sensibles del país, como la electricidad y los combustibles, mientras que el oficialista plantea proteger a las instituciones estatales.



La polarización también se observa en cuanto a partidos, ya que el excandidato de Partido Liberación Nacional (PLN) Antonio Álvarez dio su adhesión al evangélico, mientras que Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la dio al oficialista. El PLN y el PUSC conformaron el bipartidismo que gobernó el país durante más de tres décadas hasta que, en 2014, el PAC, con Luis Guillermo Solís, ganó las elecciones.



Ahora parecería estar en manos del voto religioso el futuro del país centroamericano, esto en una fecha atípica para salir a votar: Domingo de Resurrección, un día en el que las ciudades lucen casi vacías mientras las playas se encuentran abarrotadas de gente, pues para muchos es época de vacaciones.



EFE

San José