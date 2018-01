Ecuador designa a psicóloga como vicepresidenta en lugar de Jorge Glas

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador designó este sábado a María Alejandra Vicuña, psicóloga clínica de profesión, como la nueva vicepresidenta del país, en lugar de Jorge Glas, en prisión desde octubre pasado por su vinculación al escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Vicuña ya se venía desempeñando las funciones de vicepresidenta, aunque de manera temporal mientras durara la ausencia de Glas, que el pasado 13 de diciembre fue condenando, por un tribunal de primera instancia, a seis años de prisión por un caso de asociación ilícita relacionado con el escándalo Odebrecht, que él niega.



La nueva vicepresidenta juró el cargo ante el jefe de la Asamblea, su correligionario José Serrano, con lo que se materializó algo que ya se venía advirtiendo desde hace algunos días, cuando el presidente del país, Lenín Moreno, presentó a Vicuña como primera de una terna para reemplazar a Glas.



Esa terna estaba compuesta también por la canciller, María Fernanda Espinosa, y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, un trío de mujeres del movimiento oficialista Alianza País (AP) que también respaldaron al Gobierno del expresidente Rafael Correa.



Justamente, Moreno y Correa, otrora amigos y aliados, son ahora acérrimos rivales políticos y se disputan el control del partido.



Glas es "correísta" mientras que Vicuña es "morenista". Ambos dicen pertenecer a la tendencia de izquierda y destacan a la Revolución Ciudadana como pilar de sus ideologías.



La nueva vicepresidenta, en su discurso, resaltó la decisión del Gobierno de combatir la corrupción y de profundizar la democracia que quedó maltrecha durante la administración de Correa, antecesor de Moreno.

Expresar mi profundo agradecimiento al Presidente @Lenin Moreno por la confianza puesta en las mujeres ecuatorianas, la misma que se ha expresado de forma clara y frontal al conformar la terna que ha sido presentada a la Asamblea por tres mujeres.#AlejandraVicuñaVicepresidenta — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 6 de enero de 2018

Además, Vicuña sostuvo que su gestión se basará en la "unidad, diálogo y democracia" y que, como muestra de ello, el Gobierno ha convocado a una consulta popular para el próximo 4 de febrero por diferentes temas como la lucha anticorrupción, la reelección, la plusvalía, la naturaleza y la minería, entre otros.



"Consultaremos al pueblo ecuatoriano las veces que sean necesarias para construir el poder popular, como pilar de una democracia profunda y verdadera", agregó en su discurso de investidura.



Asimismo, convocó a todas las organizaciones sociales a "aportarle al diálogo" y a la "unidad para vencer las causas estructurales" de los problemas de la patria.



Vicuña dijo estar dispuesta a "librar la batalla de las ideas" y a buscar "las mejores soluciones a los problemas que tiene el país", aunque reconoció que estos son tiempos difíciles en el campo de la política.



Y es que la turbulencia política, al parecer, continuará durante este mes de proselitismo por la consulta del 4 de febrero, ya que Correa, que reside en Bélgica, volvió al país para dirigir la campaña por el No a al menos tres de las siete preguntas del referendo impulsado por el Gobierno de Moreno.

Convocamos a las organizaciones políticas y sociales con las que hemos caminado este tiempo a apostarle a la unidad y al diálogo como herramientas fundamentales para continuar con los grandes desafíos.#AlejandraVicuñaVicepresidenta — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 6 de enero de 2018

Aunque cuestiona en conjunto la consulta, Correa llamó a sus seguidores a votar No en las preguntas 2, 3 y 6, referentes a la reelección indefinida, a la situación de un consejo que designa a las autoridades de control y a la minería a gran escala.



Según Correa, la pregunta 2, sobre la reelección indefinida, es una maniobra para impedirle ser candidato a los comicios presidenciales de 2021; mientras que la pregunta 3, sobre reformas a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCS), es "un verdadero golpe de Estado".



Además, el exmandatario ha defendido a Glas, que fue también su vicepresidente, al igual que Moreno, pero en diferentes lapsos de su administración (2007-2017).



Según Correa, Glas es un verdadero "preso político" y es inocente de los cargos que se le imputan, pues la prueba en su contra, de acuerdo con el ex mandatario, se basa en una delación no comprobada de un exdirectivo de Odebrecht (José Conciencao), que intenta que se le rebaje la pena por corrupto.



EFE