De la participación en redes a la búsqueda del equilibrio democrático

Mucho se habla, escribe y publica sobre la crisis que vive Venezuela; nuestro vecino, que este domingo 16 de julio se le medirá a un plebiscito convocado para estructurar lo que muchos venezolanos llaman el “Gobierno de Unión Nacional”.

Sin embargo, más allá de las imágenes que todos los días los medios y las redes sociales publican sobre la oposición y su lucha, las continuas salidas en falso de Nicolás Maduro y la situación de escasez que muchos periodistas han documentado, muy poco sabemos de lo que verdaderamente se estaría jugando este domingo, en el plebiscito que convocó la oposición.



Es tal el grado de polarización y deslegitimación de los poderes públicos que se vive en Venezuela, que el plebiscito llama a que sea el poder del ciudadano el que genere los cambios que la democracia está requiriendo. Busca traducir la indignación en redes sociales y marchas a la calle en hechos que, desde la mayoría popular, tengan eco en el poder político nacional y la opinión pública internacional, como ya ha venido sucediendo.



La oposición venezolana consolida, con propósito o no, un proceso cultural de transformación y participación política a través de las redes sociales– ciberactivismo– y las intervenciones urbanas (marchas, bloqueos y demás acciones en las calles). La consolidación del ciberactivismo como una expresión de indignación de los venezolanos, estén o no en el país, se tomó el universo digital, recomponiendo la agenda setting (de los medios de comunicación). El fenómeno traspasó la frontera de dichos medios.



El plebiscito de Venezuela y los resultados que arroje serán mucho más que una herramienta política para recomponer la democracia, serán el ejemplo de que la indignación en el universo del social media puede capitalizarse e incidir de manera directa en los procesos de elección y decisión que influencia el comportamiento electoral.

El plebiscito logró fortalecer lo que la opinión pública dinamizó por redes sociales e imágenes de inconformidad sobre el régimen. El poder popular en las urnas y, de manera afirmativa en el plebiscito de este domingo, lo que le confiere es una mayor legalidad a un punto central, que en el subtexto se lee en las preguntas de la consulta; que se restablezca el orden constitucional y que no se lleve a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, que el régimen de Maduro plantea para finales del mes como una salida maniquea al dialogo nacional.

La oposición en Venezuela dice que el resultado del plebiscito sobre la Constituyente debe ser de obligatorio cumplimiento. Foto: AFP

Quizás por esa presión mediática, ad portas de la consulta del domingo, se presenta el cambio de sitio de reclusión de Leopoldo López. Para algunos, una muestra de apertura a una salida negociada con la oposición. Para otros, una manipulación política con énfasis mediático para aparecer ante el mundo con un gesto de humanidad, que no se conduele con los demás presos políticos y desaparecidos, con los que se señala al gobierno de Maduro, que ya suma 90 muertos según las cifras que se conocen por los medios de comunicación.



La llamada “hora cero” que está ligada al plebiscito, seguramente generará un pronunciamiento enérgico del régimen. Sin embargo, ya es la gota que rebosa el vaso de una serie de acciones que emprendió la oposición para encontrar la salida democrática a una situación que a todos los colombianos nos duele y solidariza.

El plebiscito, que es una consulta a los ciudadanos sobre temas específicos, es convocado por organizaciones de la sociedad civil, partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y, en general, por fuerzas que, en el parlamento, representan a la mayoría opositora del régimen de Maduro. Los temas a preguntar con respuestas de (sí o no) son:



1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?



2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?



3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?



La consulta denominada “Proceso Nacional de Decisión Soberana”, a pesar de no contar con el aval de Consejo Nacional Electoral, que está influenciado políticamente por el Gobierno de Maduro, tendría validez según el artículo 71 de la Constitución venezolana, en el entendido que señala “las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo (…) por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes”.



Sin embargo, el Gobierno afirma que es inconstitucional porque la estructura que lo soporta está cimentada en la MUD y son ellos los que implementarán las más de 15.000 mesas de votación y los voluntarios que darán cuenta del proceso.



Esto traduce, entre otros aspectos, que más allá de los resultados del plebiscito de la oposición, seguirán los conflictos políticos porque de ganar el sí en las tres preguntas, aumentará la tensión, en razón a que el Gobierno de Maduro no reconocerá la decisión del pueblo. Maduro seguirá avanzando en su convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente para finales del mes de julio, pero tendrá aún más presión política y mediática para buscar salidas negociadas, o quizás situaciones dramáticas que generarán más violencia.



CARLOS ANDRÉS ARIAS ORJUELA

Docente de la Maestría en Comunicación Política

Facultad Comunicación Social

Universidad Externado de Colombia@cariasann

Otros artículos de la Universidad Externado de Colombia