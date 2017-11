Esta es la historia del submarino argentino perdido hace seis días

Construido en Alemania en 1985, el 'ARA San Juan', el submarino que la Armada Argentina busca incesantemente con ayuda internacional, llegó a ese país en diciembre de 1985, aunque alcanzó su embarcadero, en la Base Naval de Mar del Plata, en enero de 1986, luego de un viaje de 27 días sumergido.

En un video publicado en mayo de este año, la Armada Argentina hizo un breve recorrido por el navío, mientras su capitán, Eduardo Cella Irigoyen, explicaba algunos aspectos de la historia del sumergible.



Es un submarino de ataque tipo TR-1700 que fue construido por la empresa Nordseewerke, que funcionó hasta el 2010 en la ciudad alemana de Emdem.

ARA San Juan mide 66 metros de largo y 7 metros de ancho y funciona con una propulsión diésel-eléctrica.



El navío, uno de los tres submarinos con los que cuenta la Armada Argentina, fue sometido a una reparación y repotenciación de media vida entre diciembre del 2008 y junio del 2014, cuando fue entregado por el Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), encargado de la reparación, "para operar al 100 por ciento", según dijo Cella en el video.



Según la página web de la astillera Tandanor, una de las que están agrupadas en el Cinar, la reparación de media vida de un submarino es una de las obras más difíciles y complejas en la industria naval.



En el caso del ARA San Juan, fue necesario cortarlo por la mitad para reemplazar los motores y grandes maquinarias porque no era posible sacar ni ingresar equipamiento por las pequeñas escotillas del submarino. Para hacerlo, según Tandanor, fue necesaria una preparación de dos años de trabajo de ingeniería y en total se le realizaron 625 trabajos y obras.

El ARA San Juan listo para comenzar los trabajos de media vida. Foto: Tomado de www.tandanor.com.ar El complejo proceso de corte del casco del submarino, anotaciones de los ingenieros. Foto: Tomado de www.tandanor.com.ar Complejo proceso de separación del casco. Foto: Tomado de www.tandanor.com.ar Finalización del proceso de separación del ARA San Juan. Foto: Tomado de www.tandanor.com.ar Proceso de unión de ambas secciones, luego del reemplazo de maquinaria. Foto: Tomado de www.tandanor.com.ar Proceso de colocación de las baterías del buque. Foto: Tomado de www.tandanor.com.ar

Buen clima mejora expectativas de búsqueda

El submarino se encuentra desaparecido en las aguas del Atlántico Sur desde el pasado 15 de noviembre. Ha habido varias falsas luces de esperanza, con la detección de llamadas y ruidos que luego se comprobó no provenían del sumergible.



Tras seis días de búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, el ingeniero naval Martín Delia dijo a Efe que la mejor condición climática de este martes puede generar una "mejor inmersión" y "una renovación del oxígeno" y evitaría que la "nave se transforme en una heladera" por el frío del agua.



En los pasados días, temporales han dificultado la búsqueda.

#AYER Compartimos con ustedes más imágenes sobre el temporal que están capeando las unidades afectadas al operativo de búsqueda y rescate del #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/qRKZWgdD7o — Armada Argentina (@Armada_Arg) 20 de noviembre de 2017

Delia identificó cuatro problemas que atraviesan al submarino perdido, en el que viajan 44 tripulantes, todos ellos profesionales de la Armada Argentina: el oxígeno disponible, la temperatura dentro del ARA San Juan, su navegación, algún eventual accidente y lo amplio del área de búsqueda.



Todos, según el ingeniero naval, pueden tener mayor o menor gravedad en relación a cuán favorables sean las condiciones climáticas de la zona donde se encuentra el submarino.



En primera instancia, el oxígeno disponible es un factor clave ya que comenzará a escasear en la medida en que pasen los días de búsqueda y no hayan resultados positivos. "Si el submarino no pudo emerger, tiene siete u ocho días de oxígeno", señaló Delia.



Luego agregó que por cada vez que el ARA San Juan pueda emerger, siempre con buenas condiciones climáticas podrá renovar ese oxígeno y nuevamente tendría "entre siete u ocho días".



En segundo lugar, el ingeniero especuló con la temperatura, porque "si hubo un accidente y el ARA San Juan quedó estancado en el océano, ese submarino se transformó en una heladera (frigorífico)".



Por otro lado, lo amplio del área de búsqueda tampoco favorece la búsqueda, que "a pesar de contar con los mejores equipos del mundo si las condiciones climáticas no son favorables todo se complica".



Sobre el ARA San Juan, a Delia le parece "extraño" que se haya producido un accidente ya que "el submarino fue reparado hace poco, es moderno y le quedaban 30 años de uso". De esta manera, descartó una de las hipótesis alrededor de la pérdida del submarino con 44 tripulantes a bordo.



El ingeniero naval prefirió inclinarse por la conjetura que indica que el ARA San Juan habría tenido una "inmersión insegura" debido a las malas condiciones climáticas que con las mejoras de este martes "podría empezar a cambiar". A pesar de ello, después de seis días de búsqueda el tiempo es fundamental por el oxígeno disponible en el submarino, por la temperatura, por los 44 tripulantes y por sus familias.

