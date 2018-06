Justicia vincula a expresidente Correa en caso por secuestro

A partir del próximo 2 de julio, el expresidente Rafael Correa deberá presentarse cada 15 días ante la Corte Suprema de Justicia, como parte de las medidas cautelares que este lunes dictó en su contra la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniela Camacho, luego de vincularlo penalmente en el proceso penal por asociación ilícita y el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

La jueza acogió el pedido del fiscal general de la Nación, Raúl Pérez, que solicitó las medidas cautelares contra el exmandatario aduciendo que “se han encontrado varios elementos de convicción que se consideran suficientes para realizar la vinculación a este proceso de instrucción fiscal”. Incluso solicitó la colocación de un “brazalete electrónico”, medida que no fue acogida por la jueza.



Balda, que se autoexilió en Bogotá para evitar su detención por “espionaje político”, fue secuestrado momentáneamente por un grupo de hombres liderados por agentes ecuatorianos. Un grupo de taxistas alertó a las autoridades y fue rescatado por la policía colombiana.



“Yo soy un sobreviviente de un intento criminal ordenado por Correa. Organizó, con policías ecuatorianos, una empresa criminal en Colombia para secuestrarme, asesinarme, enterrarme en la carretera, desaparecerme y cometer conmigo una desaparición forzada”, señaló Balda al asegurar que su lucha es por “todas las víctimas del correísmo”. “Hay otros que no sobrevivieron, los asesinaron, los desaparecieron o están en la cárcel”, señaló a EL TIEMPO.

Correa, que dejó el poder en mayo del 2017 y se radicó en Bélgica, remitió una carta mediante su cuenta de Twitter en la que asegura: “No sé por qué me vinculan ni de qué me vinculan. Pero esa es la situación actual del país (…)”, y agradeció la solidaridad de sus seguidores que se apostaron en los alrededores de la Corte Suprema para protestar por la decisión judicial. “¡Ánimo compañeros, esto pasará, volverá la justicia, volverá la dignidad!”, resaltó.



Según informó a este diario el abogado acusador, Felipe Rodríguez, Correa deberá cumplir su presentación quincenal en la CNJ de Quito, y de no hacerlo estará incumpliendo una decisión judicial que podría dar para dictar orden de prisión en su contra y posteriormente la difusión de “alerta roja” en la Interpol.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa tildó de "farsa" el proceso legal en su país que le relaciona con el supuesto secuestro de un opositor en 2012. Foto: Efe

Para el abogado de Balda existen indicios concretos de responsabilidad del mandatario que se desprenden de las declaraciones de los agentes detenidos y de las exautoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que evidencian una orden en la cadena de mando que lleva hasta la autoridad presidencial.



Según el acusador, se habrían utilizado cien mil dólares de fondos públicos para ejecutar el secuestro de Balda y se conocerán más detalles una vez que el actual presidente Lenín Moreno ordenó la desclasificación de la documentación sobre el caso.



“Correa tiene 30 días para presentar sus pruebas de descargo, y si nosotros logramos desvirtuar su presunción de inocencia, entonces tendrá que ser condenado con una sentencia de siete años, que si se demuestran agravantes, podría llegar a nueve años".

ANA LUCÍA ROMÁN

Para EL TIEMPO

Quito