Justicia argentina confirma que muerte del fiscal Nisman fue homicidio

La justicia argentina consideró que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado como consecuencia de una denuncia suya contra la entonces presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, en un fallo divulgado este viernes por el Centro de Información Judicial (CIJ).



Martín Irurzún, uno de los dos jueces de la Sala II de la Cámara Federal (apelaciones), consideró que "se encuentra prima facie acreditado que Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal AMIA" contra Kirchner y varios de sus funcionarios.

La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia del juez federal Julián Ercolini que en diciembre pasado había dictaminado que Nisman fue asesinado y había procesado a su colaborador informático Diego Lagomarsino como "partícipe necesario" del homicidio.



El fiscal Nisman, que investigó por una década el atentado al centro judío AMIA que causó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires en 1994, fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015, con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento.

Su muerte se produjo días después de haber presentado una denuncia en la que acusó a Kirchner y a varios de sus funcionarios de encubrir a iraníes acusados como responsables del atentado. La expresidenta y sus funcionarios están procesados en otra causa paralela por la firma en 2012 de un memorandum con Irán que buscaba indagar en Teherán a los acusados iraníes.



El memorando nunca se aplicó porque no fue aprobado por el parlamento iraní. Dos días después de su fallecimiento, Nisman debía acudir a dar explicaciones al Congreso sobre su denuncia, invitado por las entonces diputadas opositoras Patricia Bullrich y Laura Alonso, hoy ministra de Seguridad y titular de la Oficina Anticorrupción, respectivamente.



Durante casi dos años, la muerte del fiscal fue investigada por el fuero común que no había podido determinar si era un suicidio o un homicidio. A fines de 2016 pasó al fuero federal donde avanzó la tesis del asesinato. Cuando apareció muerto, junto al cuerpo de Nisman había una pistola Barsa 22, de donde salió la bala y que el fiscal había pedido a Lagomarsino, quien quedó procesado desde el inicio por habérsela prestado.



En diciembre pasado, el juez Ercolini lo procesó como partícipe necesario del presunto asesinato y ordenó restricciones a su movilidad. La Cámara Federal confirmó este viernes el fallo de Ercolini que incluyó el procesamiento de cuatro policías, acusados de incumplimiento de funciones públicas, quienes debían custodiar al fiscal el fin de semana del crimen.



Además, no hizo lugar al pedido de Pablo Lanusse, abogado de la madre de Nisman, para que se declare que se trató de un "magnicidio" y que se impute a Kirchner, quien no está investigada en este fallo. Los jueces sostuvieron que "nada impide que tras su avance la plataforma (de investigación) se vea modificada y/o ampliada en el sentido pretendido por el Dr. Lanusse".

