Brasil, en vilo por fallo que puede sellar el destino de Lula

24 de enero 2018 , 11:28 a.m.

En la mañana de este miércoles inició en Brasil el juicio para ratificar o suspender la condena de nueve años y medio de cárcel por corrupción impuesta al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien podría quedar inhabilitado para las elecciones de octubre, según decida el Tribunal Regional Federal.

La sesión se realiza en Porto Alegre, sitiada por las fuerzas de seguridad ante el temor de enfrentamientos entre los partidarios de Lula, que llegaron en masa a la ciudad, y grupos de derecha que también llamaron a manifestarse para pedir que el exmandatario (2003-2010) vaya a la cárcel.



El instructor del juicio en segunda instancia que enfrenta Lula da Silva pidió aumentar a doce años y un mes. "Hay prueba, encima de lo razonable, de que

Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) de la ciudad de Porto Alegre.



Tras el voto del instructor, se pronunciarán los otros dos magistrados que completan la octava sala del tribunal, que evalúan si ratifican, anulan o modifican la pena por corrupción pasiva y lavado de dinero que recibió Lula en primera instancia en julio pasado en un proceso relacionado con el escándalo destapado en la petrolera. "Considero que la culpabilidad es extremadamente elevada tratándose del expresidente", justificó el magistrado y agregó que la "gravedad" de los delitos cometidos exige una "pena mayor".

Los tres jueces del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) oyeron los alegatos de la defensa y de la acusación de Lula y de algunos de los otros seis involucrados en la misma causa, relacionada con un gigantesco esquema de sobornos en Petrobras, y empezaron a dar conocer sus votos a media mañana. El proceso debería finalizar por la tarde.

En caso de confirmación de la condena, Lula, de 72 años, podría ver amenazada su participación en las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales aparece como favorito.

También podría ser encarcelado, aunque en principio le quedan recursos para interponer ante esa decisión.



El ícono de la izquierda latinoamericana, que el martes fue hasta Porto Alegre a arengar a sus miles de seguidores, apela en libertad la sentencia a nueve años y medio de cárcel dictada en julio por el juez Sergio Moro en el marco de la investigación "Lava Jato".

Defensa pide nulidad del caso

La defensa del expresidente brasileño pidió la nulidad por falta de pruebas del proceso contra su defendido, en la audiencia en Porto Alegre.

"Lo que se tiene es un proceso nulo que generó una sentencia nula y un proceso en el que no fue hecha la prueba de la culpa, pero si la prueba de inocencia, que pido que sea reconocida", afirmó Cristiano Zanin Martins en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región.

En esta causa, una de las siete abiertas en contra de Lula en la Justicia, la mayoría por supuesta corrupción, el expresidente responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS, que se habrían traducido en la entrega de un apartamento triplex a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.

"El triplex no es el del expresidente Lula. Todos sabemos que pertenece y siempre permaneció a OAS Emprendimentos", aseveró el letrado.



En su sustentación oral, dijo que "no hay nada que pueda demostrar" que el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) recibió esa propiedad y que la acusación no se puede basar únicamente en el testimonio de un imputado o en un reportaje de la cadena Globo, el mayor grupo multimedia del país.

Por otro lado, el fiscal Mauricio Gotardo Gerum consideró que "están suficientemente comprobados los hechos criminales que condujeron a la condena" y consideró que Lula había activado una tropa de choque para "tratar de convertir su juicio en [un juicio] político". "

Es muy difícil creer que ese inmenso sistema de drenaje de dinero de los cofres de Petrobras pudiese ser ignorado por el presidente de la República", remató.

'Solo el día que yo muera, pararé de luchar'

Lula da Silva se convirtió en un icono de la izquierda brasileña, y en uno de los líderes del Partido de los Trabajadores, que enfrenta una crisis por múltiples escándalos de corrupción. Foto: EFE / Fernando Bizerra Jr.

"Estoy extremadamente tranquilo y con la consciencia de que no cometí ningún crimen. La única cosa correcta que puede pasar es que ellos (los jueces) digan que Moro se equivocó", dijo este miércoles el exmandatario desde la sede del Sindicato Metalúrgico en Sao Bernardo do Campo desde donde sigue el veredicto.

Organizaciones de izquierda llamaron a una marcha en la Plaza de la República, en el centro de Sao Paulo, en la cual se anuncia la presencia de Lula.



Desafiante, el expresidente (2003-2010) ha prometido dar batalla hasta el final. "La única cosa de la que estoy seguro es que solo el día que yo muera, pararé de luchar (...) Que se preparen porque vamos a volver y vamos a transformar este país", manifestó Lula, que denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.

El día después

Decenas de miles de personas que apoyan a Lula convocaron a una protesta multitudinaria este miércoles Foto: AFP / Jefferson Bernardes

El fallo del Tribunal Regional Federal (TRF4) puede abrir la puerta a diversos escenarios, que dependen en primer lugar de los tres jueces del TRF4: una condena por unanimidad (3-0), por mayoría de 2-1 (con un abanico más amplio de recursos) o incluso -la menos barajada de las hipótesis- una absolución.

En materia electoral, una condena por corrupción tornaría a Lula "inelegible" según la legislación brasileña, aunque también caben recursos que le permitirían ganar tiempo e incluso registrarse como candidato y hacer campaña.



La dirección del PT planea reunirse el jueves en Sao Palo para proclamar su apoyo a una candidatura de Lula, cualquiera sea el fallo del TRF4.



Pero el PT está en fase de convalecencia tras los duros golpes recibidos estos últimos años: graves acusaciones de corrupción contra muchos de sus principales dirigentes y la destitución en 2016 de Dilma Rousseff, heredera de Lula, acusada por el Congreso de manipular las cuentas públicas.

Entretanto, el presidente conservador Michel Temer trató el miércoles de calmar las aprensiones de los mercados sobre la inestabilidad de Brasil o sobre un eventual regreso al poder de la izquierda, en su intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

"Hay un combate arduo, pesado contra la corrupción en el país (...) Pero en

Brasil las instituciones están funcionando, tenemos una separación absoluta de poderes", afirmó el mandatario, que es objeto de varias investigaciones por corrupción, trabadas por el momento por gozar de fueros políticos.



