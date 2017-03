‘Venezuela necesita un consenso de convivencia’: Rodríguez Zapatero

Un llamado a la calma, respetando en todo momento las decisiones de las instituciones, pero sobre todo invitando a cumplir los acuerdos suscritos en el proceso de diálogo de paz que se inició en Venezuela a mediados del año pasado, hizo el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su más reciente visita a Colombia.

El dirigente socialista, que encabeza el grupo de mediadores propuesto por la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) para tratar de encontrar una salida pacífica a la crisis que azota al país bolivariano, afirmó durante una entrevista para el programa ‘La otra cara de la moneda’, dirigido por Juan Lozano y emitido por el canal Cablenoticias, que “el diálogo en Venezuela, como en todos los otros procesos de pacificación, está enfocado en evitar un conflicto; una especie de proceso preventivo de convivencia pacífica ante un cierto riesgo de radicalización, por el fuerte antagonismo que existe entre el Gobierno y la oposición”.



(Editorial: Venezuela: una salida civilizada)



La mesa de diálogo se instaló a finales de octubre pasado en medio de una profunda crisis política, con la mediación del Vaticano y de los también expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).



Pero la oposición abandonó las negociaciones un mes y medio después, acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de incumplir con los acuerdos alcanzados. Después de esto, las negociaciones entraron en una etapa de revisión y los mediadores presentaron a finales de enero una propuesta para reactivarlo, pero la oposición la desechó.



“Hay que comprender que el conflicto viene generándose desde hace años. Ha habido hitos importantes como el intento de golpe de Estado en el 2002 en el gobierno de Hugo Chávez o las protestas del 2014 que dejaron cerca de 40 muertos. Luego, dos visiones enfrentadas en todo sobre los problemas y la legitimidad de Venezuela. Por lo mismo, no me extraña que sea tan difícil tratar de generar confianza y abrir expectativa para una estabilidad y un inicio al diálogo”, afirmó Zapatero al ser consultado por los también periodistas Roberto Pombo, director del diario EL TIEMPO, y Fernando Quijano, director de ‘La República’, invitados especiales del director.



“En la medida que ganemos la confianza que el proceso necesita –creo que hay una parte importante de la oposición y también del chavismo que tiene una predisposición para ello– iremos desglosando y consolidando una reglas institucionales en las que la alternancia política se viva con cierta normalidad. Hasta que no se reconozca la mayoría parlamentaria, es normal que haya ansiedad y esa búsqueda del equilibrio”, subrayó Rodríguez Zapatero.



Respecto a las tres principales exigencias de la oposición (la realización de las elecciones legislativas, la legitimidad de la Asamblea Nacional y la liberación de los presos políticos), el mediador destacó “que no se producirán avances positivos en esos grandes temas, si no hay un principio de confianza, de reconocimiento recíproco a la hora de trabajar juntos el origen de la estabilidad para las próximas elecciones”.



También se refirió a que “se busca que se realice la convocatoria electoral (de gobernadores y alcaldes, que es lo que está pendiente) e instó para que haya un respeto de la Asamblea al Ejecutivo y viceversa”.



Zapatero explicó que la comisión de la verdad puesta en marcha para el tema de los presos políticos seguirá trabajando y buscará la liberación de todos ellos.



Al ser consultado sobre el papel de Colombia en el conflicto, el líder español señaló que se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para verificar el importante respaldo que le pueda brindar Colombia a dicha causa.



“Colombia es un vecino decisivo. Es una gran potencia en América Latina y necesitamos contar con su apoyo para seguir adelante con el diálogo. Ustedes tienen una capacidad económica enorme que debe ir destinada a recuperar buena parte del tejido que en Venezuela está mal”, apuntó Zapatero.



REDACCIÓN INTERNACIONAL