Más de 90 personas han muerto por las inundaciones en Perú

28 de marzo 2017 , 11:30 a.m.

28 de marzo 2017 , 11:30 a.m.

Al menos cuatro personas murieron y 20.000 más resultaron damnificadas después de que el río Piura se desbordó el lunes en la región del mismo nombre, en el norte de Perú, informaron este martes fuentes oficiales.

El jefe de la región policial de Piura, Luis Bisso, confirmó a la emisora RPP que las víctimas mortales se reportaron en la ciudad de Catacaos, que fue totalmente cubierta por las aguas del río.

Dos vendedores cargan costales con mercancía por una calle inundada por el río Piura. Foto: EFE

"El reporte que tenemos a la fecha es de cuatro personas fallecidas. No hemos recibido reportes de desaparecidos. Estamos en plena evaluación y a la espera de denuncias", declaró. Bisso agregó que la zona de Catacaos "es de difícil acceso" para los vehículos que tienen los grupos de rescate y que aún no se ha podido confirmar la identidad de los fallecidos.



(Le puede interesar: Familiares retiran restos de fallecidos en cementerio inundado de Perú)



El ministro de Defensa, Jorge Nieto, afirmó, por su parte, que el Gobierno no va "a dejar solos" a los damnificados y afectados, y agregó que los grupos de rescate están trabajando en la zona.

Los residentes ayudan a una mujer a cruzar una calle inundada en Piura, Perú. Foto: REUTERS

En el lugar, la Fuerza Aérea del Perú rescató a varios vecinos en un operativo conjunto con helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, que fueron enviados la semana pasada por ese país para apoyar en las labores de emergencia y ayuda humanitaria.

Mi agradecimiento a la Rep. Popular China por destinar $1.5 millones al Perú para la atención de los damnificados por lluvias y huaicos. pic.twitter.com/lvV3Q8PVBy — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 27 de marzo de 2017

El alcalde Catacaos, Juan Cieza, agregó, sin embargo, que las operaciones tuvieron que suspenderse durante la noche por medidas de seguridad. "Lo que más pido es víveres. La gente quiere comida y agua", señaló antes de indicar que a su ciudad solo se puede ingresar en botes.

Un bebé en un balde en medio de las inundaciones en Piura, Perú. Foto: REUTERS

La costa de Piura, a más de 1.000 kilómetros al norte de Lima, quedó inundada durante la madrugada del lunes por el desborde del río del mismo nombre, que llegó a las calles del centro histórico de la ciudad de Piura, la capital regional, y, en algunos lugares, alcanzó una altura de dos metros.



(Lea también: Las cifras que ha dejado el fenómeno de El Niño Costero)



El portavoz del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), Jorge Chávez, informó que en Piura y Catacaos había más de 20.000 damnificados y se evacuaron a 1.000 personas.

La gente atraviesa una calle inundada después del desborde del río en Piura, Perú. Foto: REUTERS

Perú afronta desde diciembre una emergencia climática causada por el fenómeno de "El Niño costero", que se manifiesta cuando el calentamiento del océano Pacífico genera intensas lluvias, inundaciones y aludes en toda la costa del país, principalmente en el norte y centro, incluida Lima.



(Además: Claves para entender el fenómeno del Niño costero que azota al Perú)



El fenómeno climático ha dejado, hasta el momento, más de 90 muertos y centenares de miles de damnificados y afectados y decenas de miles de viviendas destruidas.



EFE