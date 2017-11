Detectan posibles llamadas de emergencia de submarino argentino

Siete llamadas satelitales que se presumen provienen del submarino argentino perdido en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo fueron detectadas este sábado, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa.

Las llamadas "no llegaron a enlazar con las bases", indica el parte, "y se trabaja para establecer la ubicación precisa del emisor". Esto "indicaría que la tripulación intenta restablecer contacto", señaló el comunicado.



El "ARA San Juan" está perdido desde el miércoles cuando estableció su último contacto a 430 km de la costa en el Atlántico Sur, cuando navegaba de regreso de Ushuaia (extremo austral) hacia Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires.



"Las llamadas, con una duración de entre 4 y 36 segundos, fueron recibidas entre las 10.52 y las 15.42 (13H52 y 15H52 GMT) en distintas bases de la Armada, aunque no llegaron a establecer contacto", precisa el comunicado.



Las señales fueron detectadas "con la colaboración de una empresa estadounidense especializada en comunicación satelital". "Se trabaja ahora para determinar la ubicación precisa del emisor de las señales, ante la presunción de que podría tratarse del submarino que lleva a bordo 44 tripulantes", informó el ministerio. Desde el jueves una intensa búsqueda con colaboración internacional fue desplegada en el Atlántico Sur y hasta el momento no había arrojado resultados.

Expectativa

Las llamadas satelitales abren una esperanza de localización de la nave para iniciar un procedimiento de rescate.



Con el fin de localizarlo "se ordenó a todas las estaciones de comunicaciones terrestres a lo largo del litoral argentino la búsqueda preliminar y extendida de las comunicaciones y la escucha de todas las posibles frecuencias de transmisión del submarino". Se dispuso "el despegue de una aeronave de exploración antisubmarina y de otra de vigilancia marítima del Comando de la Aviación Naval".



También se dispuso "el despliegue del destructor ARA Sarandí con un helicóptero embarcado y de la corbeta ARA Rosales, ambas pertenecientes al Comando de la Flota de Mar" argentina. En la base de Mar del Plata están alojados los familiares de los tripulantes del submarino a la espera de novedades.

Ayuda internacional

Argentina recibirá este domingo un equipo especial de rescate submarino desde Estados Unidos, precisó el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.



Francia también ofreció uno. Este equipo se sumará a buques con sondas de rastreo del lecho marino, una aeronave de la NASA, patrullas, aeronaves y buques pesqueros que fueron convocados a reportar toda novedad en avistaje, comunicaciones o ubicación por sonar.



"Se ha hecho un barrido en el 80 por ciento de la superficie", indicó Gabriel González, el jefe de la base naval de Mar del Plata. Dado que "no se ha podido dar con el submarino en superficie, también damos prioridad a la búsqueda del submarino hundido", dijo.



"La búsqueda submarina es mucho más complicada porque requiere el uso de medios con mucha tecnología, sonares y teléfonos subacqua", explicó.

Mal tiempo

La zona de búsqueda es un área de unos 300 km de diámetro. Este sábado un fuerte temporal con vientos de hasta 90 km/h y olas de siete metros dificultó la búsqueda. Para el domingo hay previsiones de mejoras meteorológicas. "Se concretaron todos los ofrecimientos de ayuda tanto militar como civil. Toda ayuda es bienvenida", dijo Balbi.



La Armada "no descarta ninguna hipótesis" sobre qué sucedió con el submarino, la principal es una falla eléctrica. Inglaterra desplegó en ayuda el buque "Protector", que opera desde las Islas Malvinas. Chile envió una fragata y Brasil un rompehielos que opera en Antártida y aeronaves de exploración.

Preocupación

"Estamos comprometidos a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales que sean necesarios para hallar al submarino ARA San Juan lo antes posible", aseguró el presidente Mauricio Macri en Twitter.



Macri pasa el fin de semana en Chapadmalal, a 25 km de Mar del Plata. El papa Francisco expresó "su ferviente oración" por los 44 tripulantes.



El submarino San Juan fue incorporado a la Marina en 1985 y fue sometido a mantenimiento en 2014. Lleva a bordo a la primera oficial submarinista de la Armada Argentina y de Sudamérica, Eliana Krawczyk, de 35 años de edad.

Noticia en desarrollo...

AFP