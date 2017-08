Con promesa de dar el poder al pueblo se instala Constituyente

La foto de Hugo Chávez ingresó de nuevo al parlamento, en el centro de Caracas, cargada por la primera dama, Cilia Flores; el líder chavista Diosdado Cabello y la excanciller venezolana Delcy Rodríguez, en un gesto que formó parte del acto para instalar el viernes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo.

Los tres asambleístas posaron sonrientes frente a las cámaras con el cuadro, una composición en la que junto a la foto de Chávez aparece un afiche del libertador Simón Bolívar.



Al iniciar la instalación de la constituyente se escuchó la versión del himno nacional interpretado por Chávez, una grabación que acompaña la mayoría de los actos oficialistas.



“Debe constituirse el Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión, explotación extranjera (...) y de la burguesía nacional”, dijo sobre los objetivos de la asamblea el constituyente Fernando Soto Rojas, quien dirigió el acto de instalación y había sido presidente del parlamento antes de la victoria por mayoría absoluta de la oposición en diciembre de 2015.



Por unanimidad, la excanciller Delcy Rodríguez fue designada como presidenta de la ANC, elegida el domingo pasado entre fuertes protestas y el rechazo internacional.



El exvicepresidente Aristóbulo Istúriz y el exfiscal general Isaías Rodríguez fueron designados como primer y segundo vicepresidente respectivamente.

Los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestra crisis, sin ningún tipo de interferencia extranjera, sin ningún tipo de mandato imperial FACEBOOK

TWITTER

Los más de 500 miembros del órgano prometieron ser “fieles, leales y consecuentes” al pensamiento político de Chávez, y no dar “descanso ni reposo” a sus almas hasta que se rompan “las cadenas que esclavizan” al pueblo. “Si nos ve la derecha se va a burlar, (pero) juramos en el alma y en el corazón, porque somos verdaderamente revolucionarios y revolucionarias”, dijo Cabello.



Por su parte, la presidenta de la ANC arremetió contra la comunidad internacional, crítica del proceso. “No se equivoquen (...) Los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestra crisis, sin ningún tipo de interferencia extranjera, sin ningún tipo de mandato imperial”, afirmó Rodríguez, quien anunció que la ANC tendrá su primera sesión este sábado a las 10 a. m. “No crean que vamos a esperar semanas, meses, años, no. Desde mañana (hoy) comenzamos a actuar desde esta Asamblea Nacional Constituyente (...) y a los que hacen guerra psicológica al pueblo les llegará la justicia”, dijo.



“A la derecha violenta: si no toma el camino democrático y de la acción política, se impondrá la justicia”, aseguró, al tiempo que señaló que lo que quiere la ANC es “darle más poder al pueblo de Venezuela”, agregó.



La legitimidad de la constituyente fue cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo y porque su sistema comicial, según los opositores, favorecía el control del gobierno. Y esta semana recibió un duro golpe. La empresa Smartmatic, que dio soporte tecnológico a los comicios, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE), según el cual votaron ocho millones de personas, “manipuló” e infló en al menos un millón la participación.



Aunque la oposición había convocado a una protesta, en las calles hubo poca afluencia de manifestantes. Un grupo de ellos intentó marchar desde el este de Caracas al parlamento, el destino previsto inicialmente, pero las fuerzas de seguridad se lo impidieron.



“La constituyente solo ofrece perdigones, bombas y violencia al pueblo venezolano (...) Es odio, muertes y represión”, denunció el diputado opositor José Manuel Olivares.



“Así instalan su fraude. Reprimiendo al pueblo y a los jóvenes”, dijo por su parte el primer vicepresidente del parlamento, Freddy Guevara, por Twitter.



La instalación de la constituyente tuvo lugar después de que, en forma sopresiva, el alcalde metropolitano de Caracas –el opositor Antonio Ledezma– volviera, tras tres días de encarcelamiento, a su arresto domiciliario. Según un tribunal de Caracas, esto se hizo tras hacer una “evaluación médica ordenada por el órgano competente”.



Al cierre de la jornada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares de protección a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, porque enfrenta un “riesgo inminente de daño irreparable”, aseguraron.

Así se ve la crisis en el mundo

22.000 venezolanos, con permiso colombiano



Más de 22.000 venezolanos han recibido en las últimas 24 horas el permiso especial de permanencia en Colombia, con el cual podrán trabajar, estudiar y gozar de otros beneficios en el país por dos años como máximo.



Mercosur, dispuesto a suspender a Caracas



Los cancilleres del Mercosur se reunirán este sábado en São Paulo para discutir la crisis que atraviesa Venezuela, que se espera sea suspendida políticamente. Un impacto político mayor que las medidas tomadas hasta ahora por el bloque.



‘Cobarde es quien ataca a su propio pueblo’: México



El canciller mexicano, Luis Videgaray, respondió a Maduro tachándolo también de “cobarde”, luego de que el venezolano criticó a su par mexicano Enrique Peña Nieto tras el contenido de una llamada con Donald Trump. “Cobarde es quien usa el poder para desmantelar la democracia”, agregó.



Panamá otorga asilo político a dos opositores



La cancillería panameña informó que “ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político” de Gustavo Sosa y Manuel Antonio Espinoza, integrantes de los 33 magistrados de la Corte Suprema paralela nombrada por la Asamblea Nacional el 21 de julio.



AFP, REUTERS y EFE