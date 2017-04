La marcha del silencio le hace ruido al chavismo en Venezuela

Miles de venezolanos atendieron este sábado a la convocatoria de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a marchar hasta la sede principal de la Conferencia Episcopal (CEV) ubicada en el oeste de la capital para rendir homenaje a los que han muerto en el marco de las protestas antigubernamentales.



"Esta movilización ha sido convocada precisamente para respaldar, primero a los caídos y a su familia y en segundo lugar a los sectores del oeste que han sido tan reprimidos", dijo a periodistas el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Freddy Guevara.

La marcha partió desde el este de Caracas con el objetivo de recorrer 14 kilómetros hasta la sede de la CEV, aunque Efe pudo confirmar que hay varias barreras policiales que impedirían el paso del este al oeste de la ciudad.

Sin embargo, otras marchas opositoras también saldrían de zonas ubicadas en el oeste de la capital.



Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor preso Leopoldo López, encabezó la movilización desde el este y pidió "a los que dan las órdenes de reprimir" que no lo hagan.



"No queremos más dolor, no queremos más confrontación, esta es una marcha en paz, en absoluto silencio (...) pensemos en los más necesitados, pensemos en los que ya no están, pensemos en los que están presos", dijo Tintori.

Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

La movilización forma parte de la agenda de protestas que presentó la MUD el jueves pasado cuando convocó a la marcha silenciosa de este sábado y a un "plantón" en las principales vías de la ciudad que se realizará el próximo lunes.



Las manifestaciones antigubernamentales se han desarrollado con intensidad en las últimas tres semanas y han dejado una decena de muertos en estos escenarios, incluyendo a un funcionario de la policía militarizada (GNB), así como cientos de heridos y de detenidos.



