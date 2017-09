Huracán Irma golpea Puerto Rico y deja a 300.000 personas sin energía

Puerto Rico se enfrenta al huracán Irma, de categoría 5, con todas las medidas de prevención posibles tomadas por las autoridades para evitar daños y la pérdida de vidas humanas, ante un fenómeno de una magnitud no recordada en la región que ya provocó daños en las infraestructuras.

Los últimos datos disponibles sitúan -en su paso más cercano a Puerto Rico- al ojo del huracán Irma a solo 26 millas (40 kilómetros) de la pequeña isla de Culebra, situada a 17 millas (27 kilómetros) de la costa este de la principal, lo que hace prever que el impacto será más virulento de lo esperado de acuerdo a la trayectoria prevista inicialmente.



Los vientos sostenidos, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, podrán alcanzar en Culebra hasta 145 millas por hora (230 kilómetros por hora).



La trayectoria del huracán coloca a Irma pasando a las 19.00 hora local (23.00 GMT) a unas 30 millas (50 kilómetros) al norte de la capital, San Juan, la ciudad más importante pero también la más preparada.

A pesar de los preparativos y esfuerzos de las agencias gubernamentales, ya hay, sin todavía impacto directo del ciclón, 300.000 abonados sin servicio de energía eléctrica, lo que significa cerca de un 20 % de los clientes de la compañía estatal.



La dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica reconoció esta semana que

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó que el servicio de luz se interrumpió en varios municipios de la zona norte y central, algo que ha afectado ya también a la capital, San Juan.



La caída de árboles es uno de los motivos de los problemas en el sistema eléctrico, que con el paso de las horas se espera que quede severamente afectado a excepción, quizá, del algunas partes del área sur de la isla caribeña.



La proximidad a las zonas costeras y la debilidad de algunas viviendas provocó que ya haya 1.000 personas que han acudido a algunos de los 460 refugios distribuidos por la geografía de la isla caribeña.



Entre los refugiados había además de locales extranjeros, en especial ciudadanos norteamericanos.



La directora de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, pidió a la población que se use con moderación los teléfonos celulares para no colapsar el sistema, aunque aseguró que el sector de las telecomunicaciones cuenta con una infraestructura sólida para mantener el servicio, siempre y cuando haya energía eléctrica.



Aunque la mayoría de supermercados y tiendas amanecieron este miércoles cerrados, los pocos abiertos ya no contaban con hielo debido al acaparamiento y el cierre de todas las plantas de producción.



El Gobierno de Puerto Rico lleva días insistiendo a la población en que se tomen todas las medidas de precaución necesarias, además de que se han evacuado a las personas que habitan en áreas inundables y viviendas peligrosas, por lo que se espera que el impacto de Irma, al menos, no suponga pérdidas humanas.



Hasta el momento, el huracán Irma en su paso por las Antillas Menores hacia

Puerto Rico ha provocado daños desiguales según la isla.



En Antigua y Barbuda, donde los escombros volaron por los aires, no se produjeron daños de gravedad, aunque techos en viviendas y edificios públicos fueron arrancados por la potencia del viento.



El huracán sí golpeó con especial virulencia a las islas de San Bartolomé y San Martín, donde el ojo del huracán provocó inundaciones que dejaron a vehículos arrastrados por corrientes de agua y la destrucción total de infraestructuras y comunicaciones.



Según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, el ojo del huracán Irma, el más fuerte registrado hasta ahora en el Atlántico, pasa en estos momentos sobre las Islas Vírgenes Británicas.



El ojo de del huracán se desplaza sobre las Islas Vírgenes Británicas y se han reportado rachas de viento de 110 millas por hora (177 km/h) en las Islas Vírgenes de EE.UU. El ciclón se encuentra a 35 millas (55 kilómetros) al este de la isla Santo Tomas y a unas 105 millas (170 kilómetros) de la capital puertorriqueña.



EFE