Argentina, paralizada por huelga general contra  Macri

El ministro de Trabajo de Argentina, Jorge Triaca, calificó este lunes de "innecesaria" la huelga general convocada en el país por la principal central sindical en contra de la política económica del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que va a haber una "recomposición" de los salarios de los trabajadores.

"Nosotros entendemos que hay preocupación, que los últimos meses han sido de preocupación para muchos argentinos, pero también tienen que tener claro que hay un gobierno que está trabajando para resolver los problemas", señaló en declaraciones al canal de televisión América 24.



Argentina amaneció este lunes con cortes de carreteras en los accesos a las principales ciudades, especialmente en Buenos Aires, y sin transporte público, un paro al que se han sumado también los sindicatos aeronáuticos, trabajadores de recolección de residuos, estaciones de servicio y centros públicos educativos, entre otros sectores.



Para Triaca, aunque el "impacto" en el transporte ha generado una "caída" de quienes pueden acceder a sus puestos de trabajo, "también hay muchas actividades a lo largo del país que vienen desarrollándose con normalidad". "El paro no resulta necesario en este momento", valoró antes de criticar que "no tiene una definición clara", sino que cuenta con distintas consignas "que tienen que ver más con los dirigentes que con la gente".



Uno de los principales reclamos de la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) es que los salarios se adecúen a la inflación, que, según cifras oficiales, acumuló un 11,9 % hasta mayo, a lo que se suma la fuerte devaluación sufrida por el peso argentino frente al dólar estadounidense en las últimas semanas.



Los sindicatos piden que tanto las negociaciones salariales que están en marcha como las que se cerraron hacia marzo con un aumento del 15 % -acorde con la meta de inflación que había previsto el Gobierno inicialmente para este año- se adecúen a la situación actual.



En ese sentido, el ministro aseguró que "hace falta cuidar" el poder adquisitivo del salario "pero también cuidar la sustentabilidad de las empresas" y apostó por que en el proceso de negociación que queda por delante "se va a saber recomponer" esta circunstancia para que los sueldos no se devalúen.



"Hay muchos argentinos que necesitan un trabajo", algo que se consigue "generando más producción y más oportunidades", lo que "entra en contradicción con el paro", aseguró Triaca antes de insistir en que "resolver el problema del trabajo" en el país "tiene que ver con no hacer" huelga.



La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma, una de las divisiones de la CTA, también se adhirieron a la convocatoria de la CGT, sin manifestación.



Está previsto que se celebre una protesta en las calles de mano de partidos de izquierda contrarios a la postura de la CGT que sí emplazaron a los trabajadores a una concentración a las 11.00 hora local (14.00 GMT) en el emblemático obelisco porteño.



Los sindicatos también rechazan que para intentar paliar lo que el Ejecutivo calificó de "turbulencia" en el mercado cambiario, este solicitara un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretó hace pocos días por el valor de 50.000 millones de dólares, en un país en el que la entidad remite a la gran crisis vivida en la década de 1990 que desembocó en el "Corralito" de 2001.



EFE