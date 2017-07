'Hackean' página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela

La página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), el órgano rector de las votaciones en el país fue 'hackeada' en la madrugada de este lunes y durante varias horas estuvo caída.

Al ingresar al sitio http://www.cne.gov.ve/ no se podía acceder al portal del Poder Electoral, sino que aparecía que el servidor está suspendido.



Antes de ello, apareció un mensaje en el que se daba cuenta del ataque cibernético reivindicado por el grupo 'The Binary Guardians'. En este se podía leer que se iniciaría una lucha digital tras lo que calificaron como el "fraude" de la Constituyente."¿Qué se creen? ¿que no sabemos que hicieron fraude? Por favor, no somos estúpidos. Esto apenas acaba de comenzar, Venezuela va a arder", indicó el grupo.

El ataque cibernético dejó fuera de línea a la página del CNE apenas unas horas después de que Tibisay Lucena, presidenta de esa entidad, dio a conocer los resultados de la votación por la Asamblea Constituyente promovida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que pretende modificar la Constitución de ese país.



Luna se manifestó en Twitter diciendo que la página ya está activa tras la "violación de seguridad de grupos delictivos"

#CNE Ya esta activa la pagina web de nuestro CNE luego de una violación por parte de grupo delictivos que la mantenían inactiva. — Tibisay Lucena (@Tibisay_Lucena) 31 de julio de 2017

Según cifras del oficialismo, 8'089.320 de personas votaron en la jornada, lo cual representa el 41,53 por ciento del censo electoral, en el que están inscritas cerca de 19,5 millones de personas.



La oposición –que no participaba en el proceso– ha calificado de fraude los comicios, y ha asegurado que solo un 12 % del censo ha acudido a las urnas este domingo.



Aún falta dar a conocer los nombres de los 545 miembros de esa Asamblea Constituyente.

Para observadores y analistas, los resultados de esta elección despiertan serias dudas por cuanto la votación no será oficialmente auditada por la autoridad electoral, mucho menos con presencia de algún testigo independiente.



ELTIEMPO.COM