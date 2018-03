Habla hermano de periodista ecuatoriano secuestrado en la frontera

En su casa en Quito, Ecuador, un fotógrafo con más de 20 años de experiencia en el diario ‘El Comercio’ reunió a todo su familia el domingo de ramos al mediodía para almorzar, pues en la tarde debía ir a cumplir con sus deberes periodísticos a la complicada zona de Esmeraldas, frontera con Colombia.

“No va haber problemas, soy amigo de todos”, les dijo el fotógrafo, contó su hermano en diálogo con EL TIEMPO.



Luego de pasar un largo rato bromeando y divirtiéndose con su familia, el fotógrafo se subió al carro el cual vía terrestre lo llevaría a Esmeraldas, un trayecto que tarda unas cinco horas.



Las primeras páginas de la prensa ecuatoriana se han enfocado en Esmeraldas desde que un carro bomba destrozó un cuartel de Policía en enero. Por eso, la familia del fotógrafo tenía cierto recelo por el viaje de su ser querido, con quien no tuvieron más comunicación desde que salió del almuerzo.



El hermano del fotógrafo contó que desde la noche del domingo no se conoció nada más de él y tras horas y horas sin noticia alguna de su paradero empezó la preocupación. Solo hasta el martes se confirmó que había sido secuestrado junto con un periodista y un conductor de ‘El Comercio’.



“Tres trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer (lunes 26 de marzo). Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje, del cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas”, era la revelación de César Navas, ministro del Interior del Ecuador.



Lo que ha conocido el hermano del fotógrafo secuestrado es que al pasar por un puesto de control, las autoridades les habrían manifestado que se dirigían para una zona dificultosa, pues el propio Navas ha señalado que allí se le estaban dando golpes a grupos armados y disidentes que se involucran directamente con el narcotráfico.



“Ellos estaban haciendo su labor periodística. No es posible que pase esto, las autoridades debieron prestarles acompañamiento”, lamentó el hermano del secuestrado.

Ahora, luego de que se planteara que los secuestrados están en territorio colombiano, las familias temen por el futuro de los comunicadores.



Las autoridades ecuatorianas ya habrían hecho contacto con los secuestradores. Según informó Navas, el equipo periodístico estaría retenido en territorio colombiano y “bien de salud”.



Esta noticia también preocupa a las familias, las cuales han estado reunidas este miércoles y en la noche realizarán una vigilia en el centro de Quito para clamar por la pronta libertad de los secuestrados.



“Dependemos de que el Gobierno colombiano intervenga, dependemos de un tercero, no sabemos si se van a mover por el secuestro de tres ecuatorianos”, señaló el hermano del fotógrafo secuestrado.



Pese a la preocupación de los familiares, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, manifestó que las Fuerzas Armadas ya están al frente de esta situación.



Según Villegas, Colombia ha proporcionado toda la ayuda y soporte que ha pedido Ecuador en materia de inteligencia y se coordinan las acciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países para lograr un buen resultado.

Dos comunicadores y un conductor de 'El Comercio' fueron secuestrador en la frontera entre Ecuador y Colombia.

La hipótesis que se ha tejido tras este secuestro es que alias Guacho, el ecuatoriano disidente de las Farc que opera una red de narcotráfico en la región, sería el responsable.



A ‘Guacho’, precisamente, se le responsabiliza de haber activado un carro bomba en enero, dejando 23 personas heridas en la provincia de Esmeraldas, la misma zona donde fueron secuestrados los periodistas.



El gremio de periodistas de Ecuador también se ha solidarizado con la situación de sus colegas y exigen que sean recuperados sanos y salvos. Además, reclaman que los gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para el rescate de sus compañeros.



