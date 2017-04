La elección presidencial en Ecuador todavía es una herida sin cerrar

Seis días después de finalizado el reconteo de votos de la segunda vuelta de la elección presidencial ecuatoriana, el candidato perdedor, Guillermo Lasso, insiste en que no reconocerá los resultados, pues en su concepto hubo un “fraude”.

Con esa posición, el excandidato del movimiento Creando Oportunidades (Creo), de corte liberal, ha acentuado una crisis política que se había gestado luego de la primera vuelta presidencial, en la cual obtuvo el segundo lugar, tras el oficialista Lenín Moreno.

¿Por qué la teoría del fraude ha perdido fuerza?

Porque las acusaciones que paulatinamente fueron denunciando los perdedores no tuvieron sustento en documentos ni pruebas que lo confirmen. Las denuncias fueron desde actas firmadas con antelación a sustitución de papeletas en el recuento de votos, pasando por alteración en las sumatorias de las actas.



Pero, la falta de sustento legal ha sido la tónica de la denuncia del binomio perdedor. Voceros de la campaña del banquero Guillermo Lasso, quien se postuló por segunda ocasión a la presidencia, presentaron antes un pedido ante la Corte Constitucional para que actúe en lo que tildaron de un “resultado ilegítimo”.



Posteriormente anunciaron la posibilidad de acudir a instancias internacionales, sin mencionar a cuáles, y sin considerar que organismos internacionales y jefes de Estado ya reconocieron el triunfo de Moreno y que misiones diplomáticas acreditadas en el Ecuador ya se reunieron con el futuro mandatario.

Veedores internacionales

Al finalizar la jornada electoral del 2 de abril, los veedores internacionales de diversas vertientes manifestaron la ausencia de posibilidad de fraude. En los siguientes días, las misiones de la ONU, la OEA, Unasur y organizaciones calificadas para el efecto presentaron sus informes y afirmaron ese hecho.



Incluso, la OEA, a la que Lasso acudió para pedir su veeduría electoral, hizo un conteo de votos paralelo que confirmó el triunfo de Moreno, pero los argumentos de Creo Suma y la campaña mediática realizada al respecto impulsaron el hecho de que el partido de gobierno, Alianza País, se sumara al pedido de impugnación de su opositor con el fin de darle una mayor contundencia al triunfo.

Apagón electoral y alteración de urnas

El partido perdedor habló de un apagón electoral por la salida del aire de la página del CNE, que habría revertido la tendencia ascendente de Lasso, y anunció el reclamo de 4.243 actas que tendrían inconsistencias. Pero durante la etapa de impugnación se limitaron a presentar 3.865 actas junto con la petición, no justificada, de un reconteo manual de todos los votos.

El fraude, una excusa histórica de los perdedores



Después de los balotajes anteriores a esta década de gobierno de Alianza País, cada candidato vencido ha hablado de fraude. Lo hicieron Sixto Durán en 1979, Abdalá Bucaram en 1988, Jaime Nebot en 1996 y Álvaro Noboa en sus derrotas frente a Lucio Gutiérrez y a Rafael Correa.



No se sustentaron y gobernaron quienes ganaron en las urnas. Y, en estos últimos diez años, los márgenes de triunfo obtenidos por Correa no permitieron discusión. Se habló del ajustado margen de triunfo, pero este no ha sido diferente al de segundas vueltas ni en Ecuador ni internacionalmente. En Brasil, Dilma Roussef ganó con menos de dos puntos a su contrincante; en Venezuela, Nicolás Maduro hizo lo propio con Capriles.



Ahora, el tema empieza a ser quiénes serán los ministros y el equipo del presidente electo que deberá posesionarse el 24 de mayo. Pero Lasso y su equipo aún no dan su brazo a torcer.



ANA LUCÍA ROMÁN

Para EL TIEMPO

Quito