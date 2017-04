Candidato ecuatoriano Guillermo Lasso pedirá recuento de los votos

Los últimos datos del conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratifican el triunfo del candidato oficialista, Lenín Moreno, como sucesor presidencial de Rafael Correa con el 51,16 por ciento de los votos escrutados, sobre un 48,84 por ciento de su contendor, Guillermo Lasso, quien advirtió que impugnará los resultados luego de que concluya el conteo oficial y exigirá un nuevo conteo.

“En esta ocasión en que participo por segunda vez como candidato a la presidencia de Ecuador no puedo aceptar esos resultados porque no corresponden a la voluntad popular”, dijo el lunes Lasso.



También señaló que, según sus estimaciones, ganó “las elecciones con un margen que oscila entre cuatro y seis puntos porcentuales”. “Nuestro objetivo será pedir el reconteo de votos”, dijo Lasso, quien se reunió con la misión de observación de la OEA. (Lea aquí: Lenín Moreno, un nuevo estilo para la Revolución Ciudadana en Ecuador).



“La OEA debe revisar todo esto. Debe conocer todo esto en detalle y no validar el fraude”, señaló el opositor en Twitter. Pero el secretario de la OEA, Luis Almagro, por intermedio del embajador ecuatoriano en esa sede, Marco Albuja, habría felicitado al CNE por el proceso técnico en las elecciones, al país por el ambiente democrático y a Moreno por su victoria, según el medio digital 'Ecuadorinmediato'.



Al mismo tiempo, Moreno, asumiendo su triunfo, recibió la felicitación de varios presidentes de la región que resaltaron el ambiente democrático y transparente de los comicios.



Cumpliendo la agenda de presidente electo, también acompañó a Correa al pintoresco cambio de guardia en el palacio presidencial.



“Vamos a seguir en la línea de favorecer a los más pobres de la patria, voy a ser el presidente de todos”, señaló en una breve alocución en la que agradeció a Correa “por todo lo que ha hecho por la patria”.



ANA LUCÍA ROMÁN

Para EL TIEMPO (Quito)