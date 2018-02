Perú ‘tomará la decisión que deba’ si Maduro viaja a Lima

La canciller de Perú, Cayetana Aljovín, anunció este domingo que su país tiene los mecanismos administrativos para impedir el ingreso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su territorio para participar en la Cumbre de las Américas y señaló que Lima “tomará la decisión que tenga que tomar” si el mandatario intenta entrar.

Aljovín evitó detallar las acciones del gobierno peruano en caso de que Maduro arribe en abril a Perú, pese a que se le ha considerado no bienvenido. “No me gusta especular, nunca lo hago, no lo haré ahora”, afirmó a Univisión.



Los 14 países del llamado Grupo de Lima y el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski informaron el martes pasado su decisión de retirar la invitación a Venezuela para su participación en la VIII Cumbre de las Américas, el 13 y 14 de abril próximos.



Por eso, la canciller considera que el mandatario venezolano no acudirá al evento. “Cuando a alguien se le dice que no es bienvenido, debe asumir que no es bienvenido”, dijo Aljovín al diario ‘La República’.



La decisión se tomó luego de que el gobierno de Maduro anunció, tras el fracaso del diálogo con la oposición, que las elecciones presidenciales en que aspira hacerse reelegir el mandatario socialista serán el 22 de abril.



Maduro ha manifestado su intención de acudir a la cita internacional. “¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela. ¿Por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos (...)”.



Aljovin dijo que la medida contra Maduro se tomó sobre la base de que Venezuela firmó la declaración de Quebec, según la cual “la alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en el proceso de cumbres americanas”.



Pero el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo este domingo que Perú carece de facultad para vetar la participación de Maduro, por lo que el mandatario acudirá a la cita. “No está atribuida en modo alguno a Perú, ni a ningún otro Estado, la facultad de decidir sobre la participación de ningún Estado miembro y fundador en las reuniones de la Cumbre de las Américas”, dijo.

‘Candidato que vaya a elecciones es madurista’

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, dijo este domingo que cualquier candidato que participe en las elecciones del 22 de abril es “un candidato madurista”, según el diario El Nacional. Al cumplirse cuatro años de la detención de López, Tintori señaló que “las condiciones no están dadas” para el proceso electoral.

EFE - AFP

Lima y Caracas