A Comisión de Relaciones Exteriores irá reconocimiento a Palestina

El canciller Carlos Holmes Trujillo dijo este miércoles en San Andrés que el gobierno de Iván Duque “examinará cuidadosamente” el reconocimiento que Colombia hizo de Palestina como “Estado libre, independiente y soberano (...) en virtud y ante posibles omisiones que podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del Presidente saliente” Juan Manuel Santos.

Y poco después, a través de un trino, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez criticó la decisión y dijo que citarán la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (Care) para “recuperar las instituciones”.



“No solamente incumplió a @IsraelinSpanish sino que un tema sensible de política exterior como el conflicto entre Palestina e Israel lo decidió por encima de la institucionalidad. @IvanDuque y Canciller recuperarán instituciones citando Comisión Asesora de Relaciones Exteriores”, escribió.

No solamente incumplió a @IsraelinSpanish sino que un tema

sensible de política exterior como el conflicto entre Palestina e Israel lo decidió por encima de la institucionalidad. @IvanDuque y Canciller recuperarán instituciones citando Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. https://t.co/wcvrTBJwZR — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 9 de agosto de 2018

En horas de la mañana de este miércoles se conoció una carta fechada el 3 de agosto de la ahora excanciller María Ángela Holguín en la que le informa a su homólogo palestino, Riad Malki, que el gobierno de Santos tomó dicha decisión.



Poco después, en un comunicado, la misión diplomática palestina en Bogotá agradeció el hecho y dijo que era fruto de “un profundo trabajo de acercamiento entre los gobiernos colombiano y palestino”.



Holmes Trujillo dijo que el gobierno de Iván Duque conoció esa nota ayer, pero reconoció que “pocos días antes de terminar su período” el gobierno de Santos les informó acerca de la decisión.



Al ser interrogado sobre si se podría reversar dicha medida, el canciller dijo que van a “analizar las implicaciones, el contenido de la nota con todo detenimiento (...). El Gobierno obrará conforme al derecho internacional”.

Colombia era el único país suramericano que no había reconocido a Palestina como Estado y ahora entra a formar parte de los 136 países que mantienen relaciones plenas con él, lo que significa un 67,7 por ciento del total de los 192 Estados que conforman la ONU. De la región faltan México y Panamá.



La decisión colombiana es un viraje importante porque hasta ahora la posición oficial era la de esperar la resolución de un proceso de paz entre israelíes y palestinos antes de tomar cualquier decisión al respecto. Además, Israel es considerado uno de los más cercanos aliados de Colombia, por lo que su reacción fue de “sorpresa y decepción” (véase recuadro).



De hecho, Colombia se había abstenido en diciembre en una votación de 193 miembros de la Asamblea General de la ONU sobre una resolución que llamaba a Washington a abandonar su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

De Tel Aviv a Jerusalén

Por su parte, en campaña, Duque había deslizado la posibilidad de trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén –así como lo hizo Estados Unidos–, en un guiño de apoyo político a la postura israelí en el conflicto con los palestinos, pero también había defendido la tesis de la convivencia pacífica de dos Estados (uno palestino y otro israelí).

En una entrevista con el periodista Yamid Amat, la excanciller Holguín dijo que el reconocimiento de Palestina como Estado “era una deuda pendiente; vemos el sufrimiento del pueblo palestino y entendemos que deben tener un Estado para poder avanzar en unos diálogos con Israel. Y también somos conscientes de la necesidad del Estado de Israel de tener unas fronteras en paz, y de que puedan vivir ambos en paz”.



Al ser interrogada sobre si Santos consultó con Duque la decisión, Holguín explicó que ambos la conocían: “El presidente Santos habló con él (Duque), y estuvo de acuerdo.



El presidente Duque le dijo al presidente Santos, ‘siga adelante’; yo estuve conversando dos veces con el canciller Carlos Holmes Trujillo, y también estuvo de acuerdo. Nosotros hemos tenido una excelente relación con Israel y no queremos, por ningún motivo, que haya ningún tipo de ruido en esa excelente relación. Nosotros también pensamos en esa necesidad de paz de Israel, en tranquilidad con sus vecinos y buscar así un esfuerzo hacia un acuerdo de paz”, aseguró.



En otro aparte de la entrevista televisada, al preguntársele por qué tardaron tanto para tomar esa decisión, la excanciller aseguró: “Desafortunadamente, esa era una posición del Gobierno, del Estado colombiano durante mucho tiempo, durante décadas, y los presidentes, por distintas razones, no la habían tomado; ahora nos convencemos de que si no hay un reconocimiento del otro, muy difícilmente puede haber paz”.



Y continuó: “Acepto que este reconocimiento lo debimos haber hecho hace mucho tiempo. Ahora tomamos la decisión, es una buena medida y debemos seguir apoyando esa aspiración de paz (…). Es como todo en la vida, uno mira para atrás y dice: ‘Por qué no hice esto antes…’ ”, finalizó.

Vemos el sufrimiento del pueblo palestino y entendemos que deben tener un Estado para poder avanzar en unos diálogos con Israel FACEBOOK

TWITTER

Israel califica de ‘bofetada a un aliado fiel’ decisión de Colombia

El gobierno de Israel, a través de un comunicado de su embajada en Bogotá, rechazó el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Colombia, expresó su sorpresa y “decepción” y calificó como una “bofetada a un aliado fiel” la decisión tomada por el gobierno de Juan Manuel Santos poco antes del fin de su mandato.

Además le pidió al nuevo gobierno colombiano que revierta la decisión.



“La embajada de Israel está muy sorprendida y decepcionada tanto por la decisión del gobierno anterior de reconocer a Palestina como Estado como por la forma en que fue tomada”, reza el documento que fue divulgado anoche por la legación diplomática.



“(...) Habría que esperarse que un gobierno amigo le informe con antelación al otro sobre un cambio de política tan crucial para su aliado”.



Israel ha sido en los últimos años uno de los principales aliados de Colombia en múltiples asuntos, que incluyen seguridad, cooperación y comercio, entre otros.

“Trátase de una bofetada a un aliado fiel, que contradice la calidad de las relaciones y la cercanía entre los países y sus líderes”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL