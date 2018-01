Por 90 días de ausencia, Glas dejaría de ser vicepresidente de Ecuador

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, perdería el cargo a la medianoche del martes a raíz de su encarcelamiento por recibir sobornos de la brasileña Odebrecht, caso por el que ya fue condenado en primera instancia a seis años de prisión.

Glas, por ahora el funcionario activo de mayor rango en ser condenado por el megaescándalo de corrupción de Odebrecht en América Latina, dejaría de ser vicepresidente ante la "falta definitiva" (por más de tres meses) en el ejercicio del cargo, según la Constitución.



El vicepresidente ecuatoriano permanece en una cárcel de Quito desde el 2 de octubre pasado. Consultado sobre si Glas dejará de ser vicepresidente desde el miércoles, Ricardo Zambrano, asambleísta y secretario ejecutivo del movimiento oficialista Alianza País (AP) dijo este martes: "Por supuesto que sí".

"Es importante entender el nuevo momento que atraviesa el Ecuador y también que la nueva vicepresidencia debe estar representada por la mejor ecuatoriana o ecuatoriano, para lo cual el presidente (Lenín Moreno) obviamente tendrá que hacer llegar una terna" al Parlamento, agregó en declaraciones al canal Ecuavisa.

La Carta Magna establece que en caso de falta definitiva del vicepresidente, el Congreso -en el que el mayoritario bloque oficialista está dividido por una pugna de poder- elegirá su reemplazo con el voto de la mayoría (69 de los 137 diputados) entre una terna presentada por el mandatario.

En caso de que el Parlamento no se pronuncie en 30 días, se entenderá elegido el primero de la lista.

"De pleno derecho, los tres meses de ausencia hacen que la falta temporal se transforme en definitiva sin la necesidad de ninguna declaración parlamentaria y sin la necesidad de ninguna intervención de ningún otro órgano del poder público", manifestó el constitucionalista Rafael Oyarte.

Lenín Moreno, a presentar la terna

Añadió que "a partir del miércoles, el presidente Moreno está habilitado para presentar la terna", una tarea para la que no tiene plazo. Zambrano, dirigente del ala morenista en AP, señaló que "es una cuestión de tiempo para que el presidente envíe la terna".

Según trascendió, la lista podría incluir a la actual vicepresidenta encargada, María Vicuña, o a la ministra de Industrias, Eva García.

Un tribunal penal de la máxima Corte de Justicia de Ecuador condenó el 13 de diciembre a Glas a seis años de cárcel por asociación ilícita como parte del caso Odebrecht, que ha salpicado a políticos de alto nivel en 12 países de América Latina y África.

Glas, de 48 años, fue juzgado por recibir sobornos de Odebrecht por 13,5 millones de dólares a través de un tío, que afronta la misma sentencia.

La indagación de la fiscalía que llevó a prisión a Glas, quien anunció que apelará el fallo, coincidió con una crisis en AP. El partido oficialista está fraccionado entre los partidarios de Moreno y los del exgobernante Rafael Correa (2007-2017).

Glas, aliado de Correa y quien dice ser un perseguido político, fue responsable de sectores estratégicos durante el correísmo y es vicepresidente desde 2013.

En agosto, Moreno le retiró funciones en medio de la pugna de poder. El aún vicepresidente, elegido en binomio con Moreno, sostiene que es inocente y que no ha faltado al cargo porque está haciendo uso de sus vacaciones, algo que el gobierno no reconoce.



El ministro de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, anticipó que el nuevo vicepresidente deberá garantizar "coherencia y continuidad con el programa político" de Moreno, quien asumió en mayo por cuatro años y ha intercambiado duras críticas con Glas y Correa.



Además de la condena en primera instancia, Glas afronta un pedido de juicio político en el Congreso planteado por la oposición y que es respaldado por el ala morenista.



La Corte Constitucional ya autorizó el enjuiciamiento político, mediante el cual el Legislativo -que todavía no pone fecha- puede censurar y destituir altos funcionarios.

El 4 de febrero habrá una consulta popular planteada por Moreno para decidir si se inhabilita a condenados por corrupción a participar en política y se acaba con la reelección indefinida, para cerrar la posibilidad de que Correa regrese a la presidencia en 2021.



