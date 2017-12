Tras indulto, hay muchos interrogantes sobre el futuro del fujimorismo

Luego del indulto humanitario otorgado al expresidente peruano Alberto Fujimori, el futuro del partido Fuerza Popular es incierto, paradójicamente con su inspirador en libertad, concuerdan analistas políticos de ese país.

Advierten, además, que en los próximos meses puede darse una disputa por el liderazgo del partido, el mismo que actualmente ostenta Keiko Fujimori.



“Ya es muy claro, con Alberto Fujimori en libertad, el liderazgo de Keiko está seriamente cuestionado. Lo importante es qué cosa va a ocurrir el próximo año, ahí va a haber una disputa por el liderazgo muy fuerte entre Keiko y su hermano Kenji, apoyado por su padre”, dijo el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi.



“Las discrepancias entre Keiko y Kenji han sido muy obvias, los enfrentamientos han sido públicos. Mientras Keiko Fujimori hace una crítica muy fuerte del Gobierno, Kenji y Alberto son más bien concesivos en el respaldo. Así que es muy difícil conciliar esas dos cosas”, añadió.



El analista Enrique Castillo sostiene también que, si bien “puede ocurrir en el mediano plazo una división”, en el largo habría quizás “una purga” dentro de Fuerza Popular. “Es sabido que Alberto Fujimori no es de los que tiene una buena opinión de varios de los voceros y de varias de las personas que en este momento están alrededor de Keiko Fujimori”, remarcó.



“Entonces, la gran duda es si Alberto Fujimori va a dejar que Keiko siga manejando Fuerza Popular o si es que va a tener, quizás no una participación, pero sí una influencia muy fuerte”, agregó.



Sin embargo, para el analista y periodista Pedro Tenorio, “la decisión fundamental la tiene Keiko Fujimori porque es quien tiene la inscripción del partido y quien ha realizado ese trabajo de consolidación de lo que hoy conocemos como Fuerza Popular”.



“Tiene que tomar una decisión entre dos alternativas: o mantiene distancia de Kenji y de su padre, como fue durante la campaña electoral y como luego se agudizó en el paso de este año y medio, o finalmente considera que dividir el fujimorismo es negativo para ella y por tanto se unifica con ambos”, opinó.



En ese contexto, luego de que 10 parlamentarios de Fuerza Popular, liderados por Kenji Fujimori, se abstuvieran de votar a favor de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se anunció un proceso disciplinario en su contra dentro de la bancada.



Tenorio aseguró que si Keiko Fujimori va a “mantener la línea de liderazgo y de disciplina dentro de esa bancada” sí debería de haber una sanción. Empero, “Keiko podría decir que en ‘aras de la reconciliación’ deja de lado esto último y trabaja por una bancada unificada”, acotó.



Por su parte, Rospigliosi considera que si no se llega a abrir un proceso disciplinario contra los legisladores “también va a haber problemas, porque Kenji va a seguir haciendo lo que le parece. Entonces, si ella demuestra falta de carácter para sancionarlo, los otros van a seguir en su camino. Ella está en un dilema bastante difícil”.



El martes, la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta aseguró que la bancada continuará ejerciendo el control político que le corresponde desde el Congreso como fuerza opositora. “La actuación que debemos realizar los congresistas de Fuerza Popular siempre va a ser la misma, realizando la función fiscalizadora, el control político, legislando y representando a quienes nos eligieron”, dijo.



EL COMERCIO

GDA