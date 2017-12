Fiscalía interroga a presidente de Perú por caso Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, comenzó a ser interrogado este jueves por fiscales anticorrupción en una investigación por asesorías a la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro, informó el gobierno.

"El presidente Kuczynski se encuentra en una reunión reservada con los fiscales desde las 09h30 de la mañana (14h30 GMT) en Palacio de Gobierno", dijo a la AFP la presidencia peruana.



Kuczynski logró conservar su puesto al frente del legislativo del país luego de que el Congreso en votación rechazó el pedido de destitución presentado por la oposición por una supuesta “permanente incapacidad moral” por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.



Tras una sesión de más de 13 horas el jueves pasado, el pedido de vacancia solo obtuvo 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. La ley indica que se necesitaban al menos 87 votos de los 130 legisladores.



El mandatario peruano se vio arrinconado por los medios y la oposición y por los datos suministrados por Odebrecht al señalar que no había recibido sobornos de esa empresa. No obstante, luego tuvo que dar reversa a su versión inicial y aceptar que sí fue su empresa la que recibió pagos, pero que no fue él quien firmó los contratos, sino un tercero.



El presidente declaró que el pago de 782.000 dólares hecho por Odebrecht a su empresa Westfield Capital, entre 2004 y 2007, correspondió a contratos firmados por su exsocio Gerardo Sepúlveda.



En esos años, Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y aseguró que no manejó los negocios de su compañía mientras ocupaba un cargo público.



También, Pedro Pablo Kuczynski es criticado por haber indultado a Alberto Fujimori, expresidente del Perú, condenado a 25 años de prisión por matanzas y secuestros durante su mandato (1990-2000).



AFP