Fiscalía confirma otras dos muertes en protestas en Venezuela

El Ministerio Público de Venezuela (MP, Fiscalía) informó este miércoles que investigará dos muertes ocurridas en la noche del miércoles en el estado venezolano de Lara (oeste), durante unas manifestaciones que se tornaron violentas, víctimas de las que había informado anteriormente el gobernador de esa entidad, Henry Falcón.



El MP indicó, en un comunicado, que designó a tres fiscales de dicha entidad para iniciar las averiguaciones por la muerte de Miguel Antonio Colmenares (36) y de un adolescente de 13 años, en hechos registrados en la ciudad de Barquisimeto.

"De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 10.00 de la noche del citado día, las víctimas se encontraban en manifestaciones realizadas en Cabudare, El Recreo y la Mora de Barquisimeto", señaló la nota oficial.



La Fiscalía agrega que durante estos hechos también resultó herido Gruseny Antonio Canelón (32) y que las investigaciones están siendo coordinadas con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), "a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes".



Con anterioridad, el gobernador de Lara, el opositor Henri Falcón, había informado sobre estas muertes que, según dijo, fueron provocadas por presuntos grupos armados.



Asimismo, informó de que en el hospital central de la entidad se han atendido a 12 heridos, aunque no detalló si todos procedían de las manifestaciones. Falcón afirmó que presuntos vehículos particulares "se desplazan con armas largas para amedrentar" a las personas que protestan en las urbanizaciones de la entidad, según la información del cuerpo de inteligencia de la policía estatal.



Con estas se elevan a cuatro las muertes reportadas por la Fiscalía venezolana durante las manifestaciones antigubernamentales de los últimos días, aunque una de las víctimas mortales, según la versión del Gobierno, no participaba en ninguna protesta y recibió un disparo de un policía de tránsito, que no realizaba labores antidisturbios.



EFE