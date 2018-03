La Fiscalía de Perú allanó propiedades del expresidente Kuczynski

La Fiscalía de Perú allanó el sábado dos propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en Lima, en busca de documentos en el marco de una investigación por presunto ‘lavado de activos’, señaló el Ministerio Público en la red social Twitter.



Los allanamientos –en una vivienda en el distrito limeño de San Isidro y en otra en Cieneguilla– ocurren después de que el Congreso aceptó la renuncia de Kuczynski a la Presidencia y asumió en su lugar su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Los legisladores terminaron aceptando la dimisión en lugar de votar una moción de destitución ante acusaciones de que Kuczynski mintió sobre sus lazos con la constructora brasileña Odebrecht, centro de un escándalo de pago de sobornos y de financiamiento de campañas electorales en América Latina.

Asimismo, los allanamientos se realizaron mientras el fiscal Hamilton Castro, a cargo del Equipo Especial Anticorrupción, sustentaba ante un tribunal un pedido de 18 meses de impedimento de salida del país contra Kuczynski. “Señor juez, debe tener en cuenta que desde el siglo XIX en el Perú hay expresidentes que huyen del país o se someten a largos procesos de extradición y otros que solo retornan cuando los cargos han prescrito; por esa razón pido el impedimento de salida”, dijo.



“Los contactos a nivel internacional del ahora expresidente, así como sus ingresos, le permitirían abandonar el territorio nacional con facilidad en cualquier momento”, agregó. La defensa del exmandatario dijo que aceptaba ese pedido de la fiscalía, por lo que el juez Juan Carlos Sánchez, del Sistema Especializado en Corrupción, dio lugar al arraigo.

Exbanquero de Wall Street de 79 años de edad, Kuczynski es investigado por pagos realizados por Odebrecht a dos empresas ligadas a él, First Capital y Westfield Capital, por asesorías.



Los fiscales a cargo de los allanamientos tienen la misión de buscar documentos que vinculen a Kuczynski con las asesorías a Odebrecht, las cuales se produjeron cuando se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo de ministros en el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), informó una fuente de la Fiscalía.



Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición desde Estados Unidos, es acusado de recibir 20 millones de dólares de sobornos para elegir a Odebrecht como constructora de una ruta en la Amazonia.



PPK reaccionó en Twitter: “(...) hoy me allané al impedimento de salida del país. No tengo nada que temer”.

Autoricé a la Fiscalía el levantamiento de mi secreto bancario y hoy me allané al impedimento de salida del país. No tengo nada que temer. (2/4) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 24 de marzo de 2018

Fujimori será testigo contra Fujimori

La legisladora peruana Maritza García aseguró que el congresista Kenji Fujimori se presentará como testigo en la investigación fiscal por presunto lavado de activos contra su hermana Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular, según informó el diario ‘La República’.



Paralelamente, Kenji Fujimori afrontará un proceso de desafuero en el Congreso de Perú debido a los videos grabados por un legislador de Fuerza Popular en el que se lo ve intentando un soborno.

