Fiscal revela vínculo de Keiko Fujimori con Odebrecht

El fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de Perú, afirmó el jueves que existe información extraoficial sobre la existencia de anotaciones del empresario brasileño Marcelo Odebrecht sobre la líder opositora peruana Keiko Fujimori.



“Tenemos extraoficialmente la información de que esa nota existiría”, comentó Peña en un programa de televisión del Ministerio Público.

El fiscal dijo que ha pedido a la justicia brasileña que “se sirva remitir lo más pronto posible la cooperación judicial”, ya que esa “es la forma legal para que esa evidencia pueda ingresar a Perú y sea derivada a las instancias fiscales correspondientes”.



Explicó que a partir del caso de corrupción Lava Jato, “en Brasil se produjeron actividades de allanamiento y se incautaron documentos”, por lo que hasta ahora parece que “hay gran cantidad de evidencia y documentos que aún no ha sido procesada”. “Esa es la razón por la cual aún no ha sido enviada a nosotros..., la demora o lo que puede haber existido no es atribuible a los fiscales peruanos”, enfatizó.

‘Increíble e inaceptable’

El pasado 3 de agosto, Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular, negó haber recibido dinero de la empresa Odebrecht, tras la publicación en Brasil de las declaraciones de sus directivos a fiscales peruanos. “Increíble e inaceptable campaña de desprestigio con rerefrito (noticia antigua) contra mi persona y Fuerza Popular”, escribió Fujimori en su cuenta de Twitter en ese momento.



El diario O Globo publicó el testimonio que Marcelo Odebrecht, el encarcelado dueño de la empresa, dio en mayo pasado a los fiscales peruanos y en el cual hizo referencia al dinero que la División de Operaciones Estructuradas entregó a Fujimori, hija del encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori. “Él habla explícitamente de que donó en la Caja 2 a Keiko, que encarna el discurso de defensa de la ética en la política”, señaló el medio brasileño.

Por su parte, la excandidata presidencial dijo confiar en que Brasil confirme que nunca recibió dinero de la empresa brasileña y escribió en su cuenta de Twitter que siempre ha colaborado con la justicia y agregó: “Vengo siendo investigada desde hace 17 años”.



El escándalo de los sobornos de Odebrecht en Perú ha salpicado igualmente a los expresidentes Ollanta Humala (2011-216) y Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de prisión preventiva por 18 meses, a raíz de la denuncia de haber recibido 20 millones de dólares de la firma. Asimismo, el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) figura como investigado por sobornos entregados para la construcción de la línea 1 del metro de Lima.



EFE