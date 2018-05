Familiares de periodistas ecuatorianos siguen sin recibir los cuerpos

Ha pasado un mes desde que se confirmó la muerte de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas –el equipo periodístico del diario ecuatoriano ‘El Comercio’ que perdió la vida a manos de una disidencia de las Farc liderada por alias Guacho–, y sus familiares siguen luchando para lograr la repatriación de sus seres queridos a Ecuador.

Por eso, esta semana algunos de ellos viajarán a Bogotá para reunirse con autoridades colombianas y pedir información. Ricardo Rivas y Yadira Aguagallo, el hermano y la novia del fotógrafo Paúl Rivas, hablaron con EL TIEMPO sobre su ardua labor, que ya empieza a dar resultados.



El jueves pasado lograron que el Gobierno de su país desclasificara los documentos de Estado para conocer qué hicieron las autoridades para evitar el fatal desenlace del grupo periodístico y para conocer qué información tienen en Colombia sobre la pareja ecuatoriana secuestrada por el mismo grupo armado el pasado 17 de abril y de la que no se saben las coordenadas sobre su ubicación.

¿Qué ha pasado en este mes de lucha para repatriar los cuerpos?



Ricardo: Luego de que el 13 de abril pasado el presidente (de Ecuador), Lenín Moreno, confirmó el asesinato de los tres ecuatorianos, pedimos la repatriación de los cuerpos, cosa que no se ha dado porque no hay acciones concretas o estrategias.



Los familiares no tenemos información clara de qué se está haciendo, y por eso hemos tomado varias acciones para visibilizar el problema y exponer alternativas para lograr repatriar los cuerpos.



¿Qué resultado han tenido sus exigencias?



Ricardo: En los últimos días hemos tenido dos reuniones con la ministra de Justicia, el secretario particular de la Presidencia y otros actores, donde hemos planteado que no podemos esperar a que el grupo disidente nos dé las coordenadas para la recuperación de los cuerpos, sino que se debe pedir la ayuda de organizaciones civiles internacionales que podrían colaborar en este objetivo.

Hemos pedido también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme una comisión internacional con otros organismos para que acompañen la investigación, tanto en Colombia como en Ecuador.



¿Cuando usted dice que espera que se conozca la verdad está abriendo dudas sobre la transparencia con la que en los dos países manejaron el proceso?



Ricardo: Existen inconsistencias en la información que se nos ha dado durante este proceso. Pensamos que pudieron haberse manejado algunas acciones que en su momento no salieron a la luz. Por ejemplo, no se entiende el cambio de discurso del exministro de Seguridad César Navas, cuando informó públicamente que se estaba negociando y luego, ante la prensa nacional, declaró que no se negociaba con delincuentes.



Esto causó un revuelo en el país, pero seguramente también en el grupo disidente que tenía detenidos a los periodistas y que, seguramente, registró el cambio de escenario.



¿Responsabilizan a este cambio de discurso del desenlace fatal del secuestro?



Ricardo: No lo llamaría responsabilizar, pero hay muchos factores que podrían haber incidido en el mal manejo de la situación y en no lograr el objetivo de rescatarlos con vida.



Fue un primer fracaso el proceso de liberación y es un segundo fracaso que no se haya recuperado sus cuerpos. Ni siquiera tenemos señales de dónde están, y los canales de comunicación están rotos. Además, es un tercer fracaso que hasta el momento no se haya liberado a la pareja ecuatoriana que está secuestrada.



Esos fracasos les pertenecen a los dos países porque Colombia también tuvo inconsistencias, como afirmar que los periodistas secuestrados no estaban en el país y luego reconocer que sí, y que en ese territorio fueron asesinados. Ecuador y Colombia solo coordinaron el fracaso, y lo siguen coordinando porque no han logrado hacer efectiva la repatriación de los cuerpos.

¿El Gobierno ecuatoriano no los tiene informados?



Yadira: Una vez que mueren llegan los equipos de trabajo de Colombia, llegan el ministro de Defensa y la Canciller colombiana. Hay ese movimiento entre los dos países, pero luego lo único que sabemos es lo que se publica en los medios.



¿Cuándo se rompe la comunicación?



Yadira: El 13 de abril se confirma la muerte de Javier, Paúl y Efraín. Hasta el 17 de abril los ministros mantienen reuniones y contacto con los familiares, y desde esa fecha nos quedamos sin interlocutor, sin saber nada.



Han tenido que pasar 20 días para que se reabra el diálogo, y a consecuencia de una acción de reclamo duro.



Veinte días de silencio absoluto de las autoridades, pero días en los que hemos seguido reclamando por la verdad y la recuperación de los cuerpos. Esta semana se retomaron los acercamientos, y nos dicen que se están haciendo las acciones necesarias, y nosotros exigimos saber cuáles son.



¿Se ha dado crédito al último comunicado de alias Guacho?



Yadira: Han pasado 15 días desde que el frente (Óliver) Sinisterra emitió el último comunicado pidiendo crear un canal humanitario para la recuperación de los cuerpos y la liberación de la pareja secuestrada. Aún se sigue verificando la veracidad del documento.



¿Hay resultados de las reuniones bilaterales y de los ministros de Defensa y cancilleres que surgieron luego de la muerte del grupo periodístico?



Ricardo: No conocemos nada absolutamente. Entiendo que eso se maneja a otros niveles. Por eso queremos aprovechar el encuentro binacional académico en Bogotá para pedir información a varias autoridades y conocer lo que están realizando o qué falta por hacer para lograr nuestro objetivo.



