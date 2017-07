Felipe González critica a Rodríguez Zapatero por su papel en Venezuela

25 de julio 2017 , 11:28 a.m.

Felipe González, expresidente del gobierno español, cuestionó el papel de su sucesor José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela y señaló que el exmandatario no logró ningún resultado positivo, sino que la situación política y social ha empeorado.



En una entrevista con el canal privado Antena 3, González asegura que no ha hablado con Rodríguez Zapatero “de lo que se está haciendo o de lo que se puede hacer” frente a Venezuela, pero lanzó duros cuestionamientos, no solamente contra su sucesor en el poder ejecutivo español, sino contra el proceso de diálogo como ha sucedido.

“Si el diálogo es para ganar un tiempo que Venezuela no tiene, terminará frustrando a todo el mundo”, aseguró.



Este lunes, Rodríguez Zapatero habló con el líder opositor preso Leopoldo López, quien le trasladó la “exigencia del pueblo” de retirar la Constituyente. Además, según dijo el también opositor Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, López pidió “informar claro y directo” sobre este encuentro con el político español.



En medio de las diferencias de opiniones entre los expresidentes, ambos pertenecientes al Partido Socialista Obrero Español, González dijo, sin mencionar directamente a Zapatero, que le preocupa que no se haga presión sobre el referendo revocatorio ni la salida de los presos políticos, puntos en los que Zapatero no ha hecho énfasis en las negociaciones.



Felipe González también dijo, en la entrevista citada, que “Rodríguez Zapatero logró lo contrario a lo que se quería: multiplicar por seis el número de presos políticos, desabastecimiento e inflación, y en ningún momento se ha devuelto poder a la Asamblea democráticamente elegida”.



El exjefe de gobierno aseguró que el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela estuvo mal enfocado desde el principio, porque los mediadores fueron electos “al gusto de Maduro”, sin darle ningún beneficio a la contraparte de las negociaciones.



De hecho, González también asegura que la posición de Rodríguez Zapatero frente a Venezuela cambia de acuerdo a su conveniencia.

Perspectivas sobre Venezuela

Con respecto a la tensión política que se vive en Venezuela, el exmandatario alegó que la única salida posible es lograr una convocatoria electoral y democrática. Sin embargo, indicó que el único con el poder para hacer esa convocatoria es el presidente Nicolás Maduro.



“Maduro puede tener un ataque extemporáneo de responsabilidad y de inteligencia política y facilitar la salida”, sugirió. También aseguró que es gracias al poder de las fuerzas armadas que el presidente venezolano sigue en el poder.



Según González, Venezuela está ante tres escenarios de salida posibles:



El primero es “respetar y hacer respetar la Constitución, devolviendo los poderes al Parlamento, anulando todos los procesamientos”. El segundo sería la concentración de poderes “que pretende Maduro”, además, “hacer un régimen totalitario, eliminando la oposición, concentrando todos los poderes de la asamblea nacional constituyente”. La tercera vía, explica González, está en medio de las dos anteriores: “sería una intervención militar. Y le puedo asegurar que muchos lo piensan”.



En la entrevista, González compara a Maduro con el dictador español Francisco Franco por el modelo sectorial que diseñó para elegir a los constituyentes. Además, lo acusa de haber convertido a Venezuela en un “estado fallido”.



“El gran drama de Maduro es que ganó las elecciones, fue elegido democráticamente pero ejerce autoritariamente el poder, lo que le deslegitima”, asegura González.



ELTIEMPO.COM, con información de ‘El Nacional’ (GDA-Venezuela), EFE y AFP