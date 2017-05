Expresidentes iberoamericanos llaman 'Estado fallido' a Venezuela

Expresidentes iberoamericanos como el español Felipe Gonzalez y el brasileño Fernando Henrique Cardoso instaron este viernes a actuar ante la situación de "Estado fallido" en Venezuela y compararon la necesidad de alzar la voz con otros momentos históricos como la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

"Si en lugar de llamarse Maduro, el tirano se llamara Pinochet, todas las universidades estarían en la calle. Y es la misma tiranía", comparó González, durante un encuentro de expresidentes, empresarios y académicos celebrado en Buenos Aires.



"Venezuela ya añora la pérdida de la libertad. Por muchos defectos que le atribuyeran a la cuarta república, ha sido sustituida por un desastre infinitamente mayor", prosiguió.



En la conclusión del encuentro, González opinó que el Gobierno de Nicolás Maduro ha convertido el país caribeño no solo en un Estado "corrupto" sino "fallido" y lamentó que el resto del mundo "todavía" no haya reaccionado.



Con él coincidió Cardoso, quien apuntó que hay una "carencia de liderazgo" desde las democracias antes de sostener que en América Latina ese sentimiento se debería resumir "en decir no a lo que está sucediendo en Venezuela".



También, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti se mostró muy crítico y argumentó que Venezuela "un ejemplo de lo que significa la pérdida de los partidos".



Asimismo, el exmandatario chileno Ricardo Lagos expuso que el país caribeño es la gran "tarea pendiente" de América Latina pero pidió valorar un punto "positivo": el hecho de que de un año a otro se vayan reduciendo los problemas en la región, como el conflicto con la guerrilla en Colombia.

Reunión de ex presidentes iberoamericanos y empresarios en Buenos Aires, Argentina. Foto: Efe



Completó las reflexiones sobre Venezuela otro de los invitados, el exministro de Justicia español Alberto Ruiz-Gallardón, quien habló de "tiranía" y alabó la labor de los "presos políticos" opositores como Leopoldo López, levantando aplausos entre el público.



Este encuentro de expresidentes, académicos y empresarios estuvo organizado por la fundación Círculo de Montevideo y el grupo empresario argentino Werthein.



Durante dos jornadas de trabajo se debatieron temas como la revolución tecnológica, el auge del populismo en Europa y Estados Unidos, la situación en Venezuela, y las oportunidades que ofrece el escenario internacional actual para América Latina, especialmente si México, Argentina y Brasil logran una voz conjunta que represente a la región aprovechando su participación en el G20.



Buenos Aires (Efe)