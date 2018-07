Abecé del proyecto para la nueva constitución en Cuba

El Parlamento de Cuba aprobó este domingo un proyecto de nueva Constitución que reconoce el mercado y la propiedad privada como parte de su economía, sin abandonar su rumbo socialista.



El nuevo texto constitucional fue aprobado por unanimidad en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El proyecto pasará ahora a discusión popular del 13 de agosto al 15 de noviembre. Por último se realizará un referendo nacional para su aprobación final.



Estos son los cambios más importantes que podría tener la nueva constitución cubana.

Reconocimiento de nuevas formas de propiedad

El proyecto sienta las bases para integrar diferentes actores económicos, al reconocer el papel del mercado en la economía socialista de la isla, la inversión extranjera y nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada. El reconocimiento de esta forma de propiedad puede dar paso a la legalización de la pequeña y mediana empresa, surgidas al amparo de las reformas.



"Esta dinámica abre perspectivas de otros cambios que ahora serían no solo deseables sino lógicos desde una perspectiva de desarrollo", opinó el analista político cubano Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas-Rio Grande Valley.



Asimismo, la nueva Constitución permitirá la generación de riqueza a través de una actividad privada reglamentada por el sistema socialista, un tema que generó amplios debates en el parlamento, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

Definir el matrimonio como la unión de dos personas sin importar su sexo

Los más de 600 diputados evaluaron la unión de parejas sin discriminaciones de género, propuesta recogida en el artículo 68 del anteproyecto constitucional que permitiría sentar las bases para legalizar los matrimonios homosexuales.



"Con esta propuesta de regulación constitucional, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia, en el reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos", expresó la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, una de las principales promotoras del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en la isla.



Este punto, referido al artículo 68 que aborda la unión consensuada entre dos personas, generó un activo debate en la reunión parlamentaria de este domingo, que también tuvo en cuenta a la descendencia de las parejas del mismo sexo, ya sea por adopción o por reproducción asistida.



En ese sentido, la diputada Yolanda Ferrer consideró que en la vida en pareja cuando dos personas hagan una vida en común "no siempre tiene que haber descendencia, sino una responsabilidad compartida de derecho, y la ley tiene que determinar la forma que se constituye".

Limitar a los presidentes a solo dos mandatos consecutivos

Bajo el nuevo texto, el presidente ya no sería el jefe del Consejo de Estado y de Ministros. En cambio, se crea el cargo de primer ministro. El borrador establece límites a la edad y al tiempo de ejercicio en el cargo para los presidentes, que deberán ser menores de 60 años cuando asuman por primera vez y no pueden ejercer durante más de dos mandatos de cinco años sucesivos.



"La creación de un primer ministro se trata de crear una división funcional, no de una división de poderes. Los asuntos del día a día caen en el primer ministro mientras que las decisiones fundamentales estratégicas -política exterior, defensa y los principales programas de desarrollo- las toma el presidente. Es un liderazgo más colectivo", opinó el analista cubanoamericano Arturo López Levy, catedrático de la Universidad de Texas..



Esta propuesta apunta a fortalecer las instituciones políticas y crea una estructura de liderazgo más colectiva, luego de casi 60 años de gobiernos encabezados por el fallecido expresidente Fidel Castro y su hermano menor Raúl.

Eliminación a la referencia del comunismo

El proyecto busca reemplazar una claúsula de la actual Constitución sobre el objetivo de construir una "sociedad comunista". "Eso no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible", dijo Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional.



Renunciar al término comunismo en la nueva Carta Magna que debate el Parlamento del país caribeño "tiene poco impacto político pero en lo ideológico alivia la discusión sobre las reformas entre las élites políticas y las bases", señaló Arturo López Levy, catedrático de la Universidad de Texas.



Cuba está reemplazando su Constitución de la era soviética por una nueva carta magna que refleja e implementa transformaciones políticas y económicas, diseñadas para hacer sostenible su sistema socialista unipartidista, uno de los últimos de este tipo en el mundo.



AFP y EFE