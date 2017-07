EE. UU. impone sanciones económicas directas contra Nicolás Maduro

Estados Unidos sancionó este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al incluirlo en una lista negra que desarrolla el Departamento del Tesoro y que conlleva a la muerte financiera en suelo estadounidense.

La decisión fue tomada, según Washington, como castigo por la realización este fin de semana de la elección para conformar una Asamblea Constituyente que reformará la Carta Magna y que Estados Unidos considera ilegal.



"Estas sanciones llegan un día después que el gobierno de Maduro adelantara las elecciones para una Asamblea Constituyente que aspira a usurpar, de manera ilegal, el rol constitucional de la Asamblea Nacional, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario a los venezolanos", dice el comunicado expedido este lunes por el Departamento del Tesoro.



La administración de Maduro, continúa el texto, ¨ha procedido con la asamblea constituyente pese a que los venezolanos y gobiernos democráticos del mundo se han opuesto y lo consideran un asalto a las libertades del pueblo¨.



Las sanciones también preven el retiro de su visa a EE.UU., si es que cuenta con una, y le prohibe al sistema financiero del país prestarse para cualquier tipo de transacción que origine el presidente venezolano.



La semana pasada Washington había sancionado a otros 13 funcionarios y personas cercanas a Maduro alegando violaciones a los derechos humanos, corrupción y ataques a la democracia.



Ese mismo día la Casa Blanca advirtió que si el gobierno seguía adelante con la votación de este domingo, impondría ¨nuevas y fuertes sanciones¨ tanto individuales como colectivas.



Así mismo, indicó que todos los constituyentes que resultaran electos se exponían a sanciones en su contra si toman posesión.



"Lo que confirman las elecciones de ayer es que Maduro es un dictador que ignora los deseos del pueblo venezolano. Con estas sanciones queremos dejar claro que nos oponemos a sus políticas y apoyamos a los venezolanos que quieren que su país vuelva a ser una democracia. Cualquiera que participe en esta asamblea ilegal se expone a futuras sanciones", dijo el Secretario del Tesoro Steve Mnuchin.



No es claro qué cantidad de dinero pueda tener el mandatario venezolano en cuentas de EE.UU. Sin embargo, la semana pasada, la Casa Blanca denunció que el vice presidente Tareck Aissami, otro de los sancionados anteriormente, poseía más de US$ 500 millones en cuentas en el exterior.



Si bien la Casa Blanca reiteró que todas las opciones para castigar al régimen seguían sobre la mesa, incluidas algunas de tipo económico que podrían afectar la industria petrolera, el paso de este lunes no pareció tan contundente si se compara con lo prometido.



De acuerdo con funcionarios de la administración Trump, se optó por un esquema en el que se irán incrementando las sanciones -y la lista de implicados- con el correr de los días y en la medida que los nuevos asambleístas asuman su cargos.



Se espera, por ejemplo, que los próximos en pasar a la lista negra serán el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y Cilia Flores, la esposa del mandatario pues ambos resultaron electos a la constituyente.



Aunque el veto total a las importaciones de crudo venezolano parece ya descartado en vista del efecto que tendría una medida semejante tanto en Venezuela como en EE.UU. (que aún importa el 8 por ciento de su crudo del vecino país), se estarían considerando otras medidas. Como impedir que las instituciones financieras de EE.UU. compren deuda venezolana o bonos de compañías estatales como PDVSA.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal EL TIEMPO

Twitter: @sergom68