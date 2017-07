Los temores por el futuro de Venezuela tras la Constituyente

Las elecciones convocadas para este domingo por el chavismo para constituir una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela tienen todo para convertirse en un punto de inflexión. ¿A favor de quién? ¿Saldrá el presidente Nicolás Maduro victorioso o debilitado tras la jornada del 30 de julio? El oficialismo se montó en un caballo de batalla que no soltó: “¡La Constituyente va!”.

El primero de mayo pasado, en medio de la actual crisis que suma más de tres meses, Nicolás Maduro abrió una caja de pandora cuando anunció su decisión de convocar una constituyente. Tres meses después, los venezolanos llegan a las urnas. No todos, porque la oposición y sectores críticos y disidentes del chavismo se hicieron a un lado. Ya habían sentado posición a través del plebiscito que, según sus propias cifras, sumó más de siete millones de votos.



Ante este panorama, son varios los temores que surgen a raíz de la polémica jornada electoral de este 30 de julio.



Para comenzar, hay pocas las dudas de que las votaciones ocurran, pese a las presiones internacionales y a los avisos de ‘boicot’ de algunos sectores de oposición. También es claro que, a falta de competencia, ganará el chavismo. Como explica Sebastián Bitar, doctor en relaciones internacionales y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, “una vez que esa constituyente empiece a funcionar, podría pasar cualquier cosa”.



El doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Externado de Colombia Javier Leonardo Garay escribe que “lo más seguro es que el proceso de elección y redacción de la Constitución se llevará a cabo, pero los cambios a futuro serán muy limitados y más bien estarán dirigidos a profundizar el régimen y no a remediar sus múltiples errores”.



Ahora bien, ¿qué significa profundizar el régimen? Como explica Bitar, una constituyente no tiene límites. Puede pensarse, incluso, como una figura superior al presidente Nicolás Maduro. Y, aunque estará bajo control chavista, no es claro qué sector dentro de esa corriente política quedará al mando. Quien esté al frente de la Asamblea que se conforme, podría tener más poder que el mismo Maduro.



El profesor Bitar precisa que “puede terminar alguien como Diosdado Cabello u otra persona podría incluso terminar sacando a Maduro”.



Sobre esa idea están montados los miedos políticos. Pero hay otros que son de corte humanitario. Por ejemplo, para el presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia, Daniel Pagés, la vida del venezolano de a pie seguirá empeorando debido al cada vez menor poder adquisitivo. “Lo que busca (la constituyente) es más dependencia hacia el Estado, incrementar esa dependencia, ya que la dependencia es poder”, dice.



Para Pagés, quien habla a título propio y no de la asociación que dirige, “están destruyendo el país”. Además, estima que tras la Constituyente es posible un nuevo crecimiento de la actividad migratoria hacia países como Colombia, pero también hacia Trinidad y Tobago, Curazao, y Brasil, agrega Sebastián Bitar. El académico cuenta que en sus trabajos de campo con venezolanos ha detectado que la inseguridad es una de las principales razones por las que buscan otros países.



Y es que no son pocos quienes, como Pagés, creen que las elecciones para la constituyente transcurrirán en calma, pero que las protestas opositoras se intensificarán desde esta misma semana. Frente a este panorama, las posibilidades de que la inseguridad se convierta en una confrontación civil no están descartadas.



“Los venezolanos el domingo no van a salir de sus casas. Lo que va a pasar después es que va a haber mucha represión y mucha gente que va a estar en contra de esa situación. Eso va a generar grupos armados contra las personas”, así es como lo ve Pagés. No obstante, agrega un deseo: “ojalá mis predicciones no se cumplan”.



En resumen, para observadores y analistas los escenarios de miedo van desde la mayor radicalización que quedará en el ambiente (mientras la oposición reivindica el plebiscito, el oficialismo reivindicará la asamblea constituyente), mayor precarización de las condiciones de vida afectadas por la escasez y la debilidad del sistema productivo del país (que pueden intensificar la migración de venezolanos hacia otros países), y una profundización de los rasgos totalitarios del régimen.



ELTIEMPO.COM