‘Constituyente, arma de doble filo que terminará degollando a Maduro’

Mantener los lazos con la comunidad internacional y reforzar la protesta en la calle deben ser los principales planes de la oposición a una semana de la realización de una constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Para el politólogo venezolano y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, “esa constituyente puede ser el detonante para el fin del régimen, pues el Gobierno no tiene más salidas”.

¿Cuáles deben ser los planes de la oposición a ocho días de la constituyente?



La oposición no puede dejar de hacer presión cívica de calle tal y como lo ha hecho. Es una oposición desarmada que ha asumido la ruta de la desobediencia cívica como mecanismo para llamar la atención y presionar al Gobierno para que cambie esa tendencia hacia el socialismo duro que ha mostrado.



Creo además que ellos tienen que demostrar que pueden ser alternativa de Gobierno. En ese sentido, ratificar que tienen capacidad y disposición para gobernar. Por supuesto en un país polarizado, lleno de amenaza, con un Estado en condición de fallido, con la amenaza del narcotráfico y la presencia de los colectivos, tiene que sumarse la voluntad de todos para salir adelante. Además, tienen que mantener la conexión con la comunidad internacional para que sigan presionando.



Tras el plebiscito, la oposición habla de un gobierno de unión, ¿cómo funcionaria esta figura?



No es necesariamente un paralelismo, sino el rescate de la institucionalidad. Lo que hizo el viernes la Asamblea Nacional (AN) fue dejar sin efecto un nombramiento ilegal y volver a designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ahora, el Gobierno se encuentra en una posición de desacato de sus atribuciones y límites constitucionales. Todavía falta mucho más, porque la AN decidió hace algunos meses que el presidente debía cesar en sus funciones. En ese sentido, la oposición deberá tener el coraje para designar un gobierno de transición una vez que colapse el régimen. Si eso es lo que ocurre.



En algún momento la presión internacional va a obligar a lo que queda del régimen a negociar una salida y en ese momento es que la oposición organizaría un gobierno de transición que tendría, sobre todo, la obligación y el mandato de restaurar la normalidad republicana.

Si el Gobierno llega a institucionalizar la constituyente, el objetivo de ellos es concentrar todo el poder FACEBOOK

TWITTER

¿Usted cree que Maduro desistirá en su intento de realizar la constituyente?



Yo creo que Maduro tiene muy pocas opciones. El Gobierno debe estar sacando las cuentas de lo significaría una reacción internacional masiva que invalide esa constituyente y que tenga como consecuencia el establecimiento de sanciones para un país como Venezuela y para sus dirigentes.



Yo siento que, por otra parte, él (Maduro) ha tenido como único objetivo esa opción de llegar al 30 de julio y hacer ese fraude constituyente porque cree que es su única salida. Un salto al vacío que no le va a solucionar nada. Él tendrá que analizar qué problema adicional asume diferente a los que ya tiene el país y su gobierno actuando con ese nivel de torpeza.



El problema de ellos (el Gobierno) es que pusieron todos los huevos en una misma canasta, en hacer un golpe de Estado y tratar de que ese fraude fuera metabolizado por la comunidad internacional y por el país. Ahora se queda sin proyecto, cayó en el vació absoluto, no tiene cómo gobernar el país, no tiene más promesas que dar, no puede arreglar la economía, ha pasado todas las rayas de las violaciones de los derechos humanos y ha matado a más de 100 venezolanos, hay más de 400 presos políticos. ¿Quién recoge eso? Él no puede recogerlo sin asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus actos y sin enfrentar algún criterio de justicia o sin perder el poder. Eso es lo que está planteado y para eso hay una sola semana.



¿Qué va a pasar en Venezuela después del 30 de julio, si Maduro decide realizar la constituyente?



Si el Gobierno llega a institucionalizar la constituyente, el objetivo de ellos es concentrar todo el poder, eliminar la AN, eliminar las gobernaciones y alcaldías y bueno, por supuesto, establecer una dictadura sin permitir ningún tipo de competencia dentro de la política. Por supuesto eso va a ocasionar dentro de los venezolanos muchas penurias y sufrimiento, pero eso va a ser el detonante para la caída del Gobierno. La constituyente es un arma de doble filo que va a terminar degollando a Nicolás Maduro.



¿La renuncia de un diplomático venezolano en la misión de su país ante la ONU evidencia una vez más la división interna del chavismo?



Esta claro que todavía hay gente que tiene pudor y siente vergüenza por un gobierno que viola de tal manera cualquier institucionalidad y cualquier derecho. Pero del otro hay una porción de la coalición que no tiene ninguna otra salida que intentar quedarse en el poder. Porque están vinculados al narcotráfico, porque han violado los derechos humanos, porque han incurrido en una corrupción en la cual no se pueden salir ya. Y esos son los que están haciendo más fuerza para mantenerse en el poder al precio que sea.



Y queda la incógnita militar, como siempre, porque el alto mando militar da muchas señales de ser leales al gobierno, pero en los últimos días uno ha visto cómo han tenido que detener a oficiales medios del Ejercito porque han intentado sublevarse o han estado conspirando. La procesión va por dentro.



La presión de la comunidad internacional ha sido especial, ¿pero qué más podrían hacer?



La comunidad internacional tiene que seguir presionando. No caer en la narrativa del régimen. Además, tiene que garantizarle a Nicolás Maduro que eventualmente podría irse a cualquiera de esos países en condición de asilado político si con eso se resuelve el problema en Venezuela.



A mí me parece esencial el papel de (Luis) Almagro, secretario de la OEA, el papel del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pero siempre debes dejarle una salida honorable a tu adversario. Y yo creo que no hay salida más honorable que garantizarle a la nomenclatura del régimen que se pueda ir a otro país en condición de asilado siempre y cuando respete las posibilidades de una nueva dirigencia de Venezuela.



ANDRÉS RUIZ

Redacción Internacional

En Twitter: @Ruizandress