‘Hasta en la cárcel nos discriminaban por abortar’

Diez años y siete meses en la prisión de Ilopango, en El Salvador, transformaron a Teodora Vásquez en una activista decidida a reivindicar los derechos de las mujeres en su país. Su lucha va dirigida a conseguir que esa nación centroamericana despenalice el aborto, caso por el que fue condenada a 30 años de cárcel, no obstante haber sido causado por una complicación del embarazo mientras laboraba como aseadora en un colegio.

Gracias a la movilización de ONG y activistas de todo el mundo, y tras sucesivas críticas de la ONU, el gobierno de El Salvador conmutó su pena. Ahora, como invitada al programa ‘Mejor Hablemos’ de Citytv, relató su drama y visibilizó la situación de las mujeres en su país, uno de los pocos en los que aún el aborto, en cualquier caso, es un crimen.



A pesar de la tragedia que vivió, es una privilegiada; otras mujeres presas por abortar no han podido salir libres...



Para mí, es un compromiso con cada una de mis compañeras que han quedado en la cárcel. No nos cansaremos de luchar hasta tenerlas también a ellas afuera.



¿Cómo es que a punto de dar a luz termina en la cárcel por abortar?



Mi historia comenzó el 13 de julio del 2007. Tenía mis 9 meses de embarazo. Estaba en el colegio donde trabajaba y me dio un fuerte dolor en la espalda, entonces llamé a la Policía. De pronto tuve ganas de ir al baño; sentí que algo se me desprendía por adentro y me desmayé. Cuando recuperé el sentido entró la policía y me dijeron que me iban a detener por matar a mi hijo.

¿En ese momento tuvo temor de ser acusada por abortar?



No. Sabía que no lo había matado. Nunca había pensado en el aborto. La verdad, no había pensado en esa ley.



¿Y qué piensa ahora?



Ahora que lo he vivido por experiencia propia, pienso que deberían de rectificar. En mi caso no hubo nadie que estudiara bien mi expediente. Por eso fui condenada a tantos años.



¿Por qué es un crimen el aborto en El Salvador?



Es la ley. En la escuela, en la iglesia y en reuniones, cuando se hablaba de eso, decían que no se podía hacer algo así.



¿Cómo logra que su caso llegue hasta la ONU?



Pues, para empezar, mi familia no se quedó con los brazos cruzados. Ellos siempre creyeron en mi inocencia, entonces empezaron a ver qué camino tomar. Después, varias agrupaciones me ayudaron hasta el día de hoy para yo tener mi libertad.



¿Qué experiencias vivió en la cárcel?



Había discriminación de las mujeres que no estaban condenadas por aborto hacia nosotras, que caímos ahí por ese delito. No teníamos derecho a programas psicosociales. A una de mis compañeras condenadas por el mismo delito mío la golpearon.

¿En su país, la siguen viendo como criminal al no ser declarada su inocencia por los jueces?



Bueno, para mí lo importante es lo que pienso yo de mí misma. Lo que piensen las demás personas no me interesa. De repente me dicen que bienvenida a la sociedad nuevamente porque soy alguien que ha vivido una experiencia bien difícil.



¿Es posible recuperar ese tiempo en prisión con su familia?



Creo que el tiempo perdido no lo voy a recuperar.



¿Qué mensaje da a otras mujeres en casos similares al suyo?



Nosotras somos libres, dueñas de nuestro propio cuerpo, y nos deberíamos apoyar todas, unirnos en solidaridad para cada una compartir el mismo dolor, porque a veces nos comportamos muy egoístas.

CLAUDIA PALACIOS

Directora de noticias Tu Mundo Hoy - Citytv