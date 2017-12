‘La votación fue un proceso de compra de conciencia’: Ramírez

Esta semana el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, enfrentó un juicio político y sobrevivió a un intento de destitución por acusaciones de que mintió acerca de los negocios con Odebrecht. Osías Ramírez, congresista fujimorista del partido Fuerza Popular, habla sobre la votación en ese juicio.



¿Cuál es el balance de su partido tras la decisión de no destituir a Kuczynski?



La votación fue un proceso de compra de conciencia que lamentamos y que no hizo más que debilitar el sistema anticorrupción. Puso en evidencia quiénes estamos en la lucha y quiénes tienen un doble discurso. Aquellos que votaron en contra de la destitución ya no podrán aparecer ante los medios de comunicación como los abanderados de la lucha anticorrupción.

FACEBOOK

¿Qué le espera al fujimorismo?



En Perú se vive en un estado de persecución a la oposición no solo política, sino también de los medios. Como Fuerza Popular, vamos a seguir en la lucha indesmayable por conocer la verdad sobre estas redes de corrupción, porque el país tiene derecho a saber lo que sucede. Tras la jornada del jueves, Perú tiene claro quiénes no solo se nutren por la corrupción, sino que la promueven y la protegen, incluidos algunos miembros de nuestro partido.



¿Qué otra acción se puede emprender contra el presidente Kuczynski?



Creemos y estamos convencidos de que Pedro Pablo Kuczynski es parte de la organización criminal de Odebrecht, así que vamos a instaurar un proceso disciplinario, y ojalá esto termine en discusión con los entes parlamentarios. Nosotros vamos a continuar. Kuczynski necesariamente tiene que ser incluido en un proceso de investigación a nivel de la Fiscalía. Es claro que ha actuado a nombre de su empresa para favorecer a Odebrecht. Si no surge ningún inconveniente, la justicia tiene que actuar.

CAMILA GRANADOS