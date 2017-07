Un 83,4 por ciento considera que es innecesaria la constituyente

23 de julio 2017 , 12:38 a.m.

A tan solo una semana de la asamblea constituyente promovida por el presidente, Nicolás Maduro, el número de venezolanos que está en contra de ese proceso va en aumento. Según la última encuesta flash de la firma Datanálisis publicada esta semana en el portal web ProDavinci, un 83,4 por ciento de los venezolanos considera innecesario modificar la Constitución de Venezuela de 1999, un 66,5 por ciento la rechaza y un 73 por ciento preferiría ser convocado a unas elecciones generales.

La convocatoria de la constituyente ha servido a la oposición para mantener las protestas en las calles, al tiempo que ha generado fuertes críticas a nivel internacional, especialmente después del plebiscito no vinculante del pasado 16 de julio en el que participaron 7,6 millones de venezolanos, que votaron en contra del proceso.



“Es absurdo que el Gobierno, en su empeño por una constituyente rechazada por la mayoría, lleve al país a un drama internacional”, dijo Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.



Pero las cifras no solo dan cuenta de la constituyente, también hablan del rol de Maduro. Mientras un 74,2 por ciento de los encuestados valora negativamente la gestión del presidente venezolano, un 22,8 por ciento lo hace de forma positiva. Aun así, el presidente Maduro dijo el viernes pasado que su país está en el centro de “una crisis revolucionaria” tras el colapso del modelo rentista petrolero, pero que superará con la constituyente.



“Estamos en el centro de una crisis revolucionaria, que nadie les tenga miedo a esas palabras. Venezuela necesita una revolución económica para el parto de una nueva economía, de un nuevo modelo, de un nuevo tiempo, de una nueva fuerza productiva, y los actores de esa revolución estamos aquí, y las actrices también”, dijo.



La encuesta de Datanálisis también develó datos claves sobre la situación del país y las funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en medio de la crisis.

Un 72,8 por ciento evalúa negativamente la actuación de la FANB en el control del orden público durante las recientes manifestaciones, que ya dejan más de 100 muertos; y un 70 por ciento cree que la actuación de la FANB ha sido parcializada a favor del Gobierno Nacional y no ha sido equilibrada.



Redacción Internacional*

* Con AFP y Efe