Actriz mexicana señala a colega de haberla violado

Una acusación de violación sacude la prensa y al mundo del espectáculo mexicanos desde hace dos días: se trata del episodio que puso el foco en la actriz mexicana Elisa Vicedo (21 años) cuando acusó al actor Eduardo Carabajal de haberla violado hace dos años. Ambos trabajaron en la serie televisiva de Televisa 'Como dice el dicho', que se emite en México desde el 2011.

Según publicó el periódico El Universal de México, la acusación pública sucedió en un evento en defensa de los animales organizado por el productor de la serie Emmanuel Duprez; este evento correspondía a la clausura de campaña de su candidatura a diputado y a él acudieron celebridades del espectáculo mexicano como Sugey Abrego y Eduardo Carabajal (nacido en Argentina).

El Huffington Post de México publicó que, de acuerdo con la actriz Sugey Abrego, hubo un momento del evento en el que Vicedo se mostró muy nerviosa frente a los asistentes y le dijo a Abrego que había sufrido una violación y que su agresor estaba en ese lugar. Vicedo también había asistido al evento con su padre, Willy Vicedo, con quien habló de lo que estaba ocurriendo; eso hizo que Willy Vicedo buscara a Carabajal para pedirle explicaciones sobre lo que decía su hija.



Esto habría generado un forcejeo entre el padre, Elisa Vicedo y Carabajal en el que Vicedo le gritó "¡Tú eres un violador" al actor y que culminó en que él la agrediera con un golpe en el pómulo con un metal, lo cual le ocasionó una herida que requirió de seis puntadas.

Al otro día, Elisa Vicedo publicó una declaración conjunta junto con Emmanuel Duprez en la que ella cuenta que, en ocasiones anteriores, cuando tuvo oportunidad de actuar con Carabajal, ella se había encargado de rechazar papeles actorales con tal de no estar cerca de él y, a raíz de eso, comenzó a recibir llamadas de extorsión en la que amenazaban a su familia y a ella misma. En el video también afirman que los presuntos abusos físico y sexual de Carabajal ya fueron denunciados legalmente.



"Entre esas llamadas también recibí la llamada de un abogado que nunca me dijo su nombre y me dijo que me iban a demandar por difamación", cuenta Vicedo en el video. Añadió que no había dicho nada antes sobre su abuso porque le recordaba la situación de la actriz de cine y televisión mexicana Karla Souza en la que nadie la había apoyado luego de que hubiera contado que había sido violada por un director.



En otra rueda de prensa hecha el 26 de junio, Vicedo, acompañada de la actriz Lili Brillanti y otra supuesta víctima de acoso sexual de Eduardo Carabajal, detalló que irá hasta las últimas consecuencias legales sobre estos hechos.

Este 26 de junio, Eduardo Carabajal asistió al programa de espectáculos mexicano De Primera Mano en el que dio sus declaraciones sobre este hecho. "Acudí al evento de un amigo, supuesto amigo, el señor Emmanuel Duprez, el cual me invita a participar como figura pública, como actor como a varias personas más, para apoyarlo en esta etapa que ahora quiere hacer político", dijo Carabajal en el programa.



Además, añadió que fue 'jalonado' por Duprez a un problema con el que no tiene nada que ver; negó todos los hechos señalados en su contra y aseguró que "va a dar la cara hasta las últimas instancias". También afirmó que fue el papá de Vicedo quien accidentalmente golpeó a su hija durante el encuentro entre los tres.



Cuando le preguntaron en el programa por qué Vicedo afirmaba que él la había violado, Carabajal dijo: "Pregúntaselo a ella porque la verdad es una mentira del tamaño de un planeta. Está tergiversando todo". También la acusó de "no estar en sus cinco sentidos" y se preguntó que, si fuera verdad, por qué no lo denunció hace dos años, cuando supuestamente ocurrieron los hechos.

