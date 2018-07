Con candidatas falsas cumplen la cuota femenina en política brasileña

Desde el 2010 existe una ley en Brasil que exige una cuota femenina del 30% de los candidatos en las campañas electorales. De esta forma, se busca promover la participación de las mujeres en estas.



Sin embargo, con el fin de cumplir con el requisito algunos partidos han optado por inscribir candidatas ‘fantasma’, pero sin ningún interés en que estas mujeres sean elegidas.

Danielle Silva Lopes, por ejemplo, fue postulada en 2016 como concejal de Sao Paulo por el Partido Socialdemócrata Cristiano (PSDC).



Lopes había manifestado a su partido que no estaría interesada en su candidatura. Sin embargo, el día de las elecciones apareció en el tarjetón electoral y no tuvo ningún voto.



Según Luciana Lossio, ex jueza del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE): “La ley de cupos fue diseñada para fallar. Es una ficción legal".



Lossio considera que una de las falencias del sistema de cupos, es que no está respaldado por una norma que obligue a asignar los recursos de las campañas de forma proporcional.



Es decir, los partidos solo tenían que destinar el 5% de sus recursos a las campañas para las candidatas mujeres.

Lopes había manifestado que no estaría interesada en su candidatura. Sin embargo, el día de las elecciones apareció en el tarjetón electoral. FACEBOOK

TWITTER

Esto llevó a que los partidos no buscaran candidatas reales por las cuales votar, sino que postulaban a cualquier persona por cumplir con el mínimo.



Algunos partidos políticos se han comprometido a inscribir candidatas reales para las elecciones de 2018, en las que, además de presidente, elegirán congresistas y gobernadores estatales.



En Brasil menos del 15% de las curules de congreso son ocupadas por mujeres, y de 29 cargos ministeriales del gabinete de Michel Temer solo uno es ocupado por una mujer.



ELTIEMPO.COM