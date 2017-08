El vicepresidente de Ecuador arremete contra Lenin Moreno

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, arremetió este miércoles contra el primer mandatario Lenín Moreno por varias de sus "decisiones, medidas y hechos" durante sus dos meses de gobierno, alineándose así abiertamente con el expresidente, Rafael Correa en la pugna con su sucesor.

En una carta hecha pública en la web de la vicepresidencia y en su cuenta de Twitter, Glas critica a Moreno por pactar con el entorno del destituido exgobernante Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997), por entregar el control de los medios públicos a "representantes de los medios privados" y por manipular "de manera perversa las cifras económicas" de la administración de su copartidario Rafael Correa.

"Sé a lo que me enfrento por denunciar de manera frontal lo que está pasando y la posible aplicación de un paquetazo (medidas económicas) contra mi pueblo", escribe Glas, vicepresidente desde 2013.



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que no se manifestará por el momento sobre las acusaciones de presunta corrupción que salpican a su vicepresidente Jorge Glas y a varios exfuncionarios, pero aseguró que tomará "decisiones".



En una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio presidencial de Carondelet, poco antes de reunirse con delegados de los gobiernos provinciales, Moreno afirmó que no se va a manifestar.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, se ha implicado en asuntos problemáticos con el exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa del que fue vicepresidente entre 2007 y 2013, Foto: EFE

"Voy a tomar decisiones sí, pero no me voy a manifestar. ¿Que si tengo una opinión personal?. Claro que la tengo, pero un mandatario tiene que ser honesto en cumplir con la tarea de dejar que cada función se exprese independientemente", dijo en declaraciones que recoge el diario 'El Comercio'.

Glas, así como varios exfuncionarios, es el centro en las últimas semanas de graves acusaciones de corrupción en tramas supuestamente relacionadas con la empresa Odebrecht, y los llamamientos a su procesamiento se han intensificado a raíz de un audio difundido en Brasil en la que su nombre es mencionado.



En sus más de dos meses de gobierno el presidente Moreno, con un estilo menos confrontador y mediático que el de Correa, se ha visto implicado en asuntos problemáticos con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, del que fue vicepresidente entre 2007 y 2013, en un cruce de reproches ha generado una división en el partido de gobierno, Alianza País, entre los simpatizantes del actual presidente y los de su antecesor.



