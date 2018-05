El spa en Chile que es atendido por 27 personas no videntes

Isidora Said, emprendedora y filántropa que ha impulsado diversos proyectos de impacto social, como un museo de cera, cine e innovación con nanopartículas, fundó Óleo Spa Boutique con el fin de que fuera un lugar inclusivo atendido por no videntes.

Las palabras de Said toman sentido cuando llega Pamela Aquino, que apenas puede distinguir entre luces y sombras por su limitada visión, a dar la bienvenida.



Con todos estos elementos de relajación, los "grandes problemas" empiezan a no ser tan grandes ni importantes. Con sus manos llenas de energía, Pamela Aquino logra desatar contracturas y nudos que hacen más pesada la vida, mientas cuenta que la suya dio un giro gracias a una profesora del colegio Santa Lucía para ciegos que la capacitó en los secretos de la masoterapia, y que hoy la tiene como una de las profesionales no videntes más requeridas de este spa, del que también es socia.



"En esa época estaba buscando algún emprendimiento que mezclara dar oportunidades, con placer y sanación, y cuando perdí un vuelo en Perú, escuché que había un ciego que hacía un masaje increíble. Entro al lugar y era muy sucio, cerré los ojos y me acosté en la camilla sin pensar en nada más. Llevaba media hora haciéndome masajes con él y tenía unas manos tan increíbles, que terminé haciéndome un masaje de tres horas", recuerda Isidora Said.



Dos meses después, Said abrió Óleo Spa en Santiago, Chile, el cual hoy le da oportunidades laborales a 27 personas no videntes. "Fue todo muy rápido, va a sonar muy místico lo que voy a decir, pero cuando estás en armonías con tu misión de vida, las cosas fluyen. Todo conspira para que las cosas funcionen. En Chile sí se puede hacer algo con inclusión. Y nosotros somos la única empresa que lo hace al 100%", señala.

"Contactamos a la Dirección del Trabajo para consultarles sobre cómo implementan hoy la Ley de Inclusión. Por ejemplo, cómo los ciegos pueden firmar un contrato en proyectos de este tipo. A futuro, nuestros contratos también los vamos a implementar con recursos tecnológicos biométricos (que permiten identificarse mediante la lectura de iris, voz u otras formas de lectura biológica). Vamos a ser pioneros en poder hacer un lugar de trabajo realmente inclusivo", asegura.



En Chile hay cerca de 890 mil personas no videntes y el spa espera llegar a los 45 masoterapeutas. "Nosotros trabajamos con 27 personas ciegas, cifra que logramos con los servicios que damos en los spa y en las visitas que hacemos a las empresas", indica su fundadora y administradora.



EL COMERCIO (CHILE / GDA)