Almagro inicia proceso que podría llevar a Venezuela ante la CPI

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció este martes que ha iniciado un proceso que podría desembocar en la presentación de cargos contra miembros del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional.

Almagro indicó que en el proceso serán asesorados por el ex fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo.

La idea es realizar una serie de sesiones en la OEA para determinar si se han presentado crímenes de lesa humanidad en el país que sean competencia de esta corte internacional.

Escalada de violaciones DDHH #Venezuela hace evidente la presencia de crímenes de lesas humanidad, crímenes que podrían ser juzgados x CPI pic.twitter.com/T4CVuU8fTA — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 25 de julio de 2017

De llegar a esa conclusión alguno de los países miembros de la OEA, o varios, tendrían que presentar el caso ante la CPI para dar inicio a una investigación formal.



"La escalada de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y el ataque sistemático contra la población civil incluye asesinatos, encarcelación y tortura, y es evidente a los ojos de la comunidad internacional que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000, y por tanto la CPI tiene jurisdicción sobre lo que allí ocurre. Es nuestra obligación explorar la posibilidad de que los responsables de estas atrocidades puedan ser juzgados por la CPI”, expresó Almagro.

Los anuncios se dieron en medio de la presentación de Luis Moreno Ocampo como el nuevo asesor en temas de crímenes de lesa humanidad de la OEA, oficializado por Almagro.



"Es muy importante que los representantes permanentes ante la OEA integren un grupo de trabajo que reciba a víctimas e información sobre los eventuales crímenes. Tenemos que identificar quiénes son los máximos responsables de los crímenes. Venezuela tiene la prioridad para investigar esos crímenes y es imprescindible consultar a sus autoridades sobre los esfuerzos realizados para hacer justicia. Si se confirman los crímenes y no hay esfuerzos genuinos para investigarlos, la OEA puede enviar su información a la Fiscalía de la CPI. Basta que uno de los 28 estados que son miembros de la OEA y de la Corte refiera la situación de Venezuela para que se facilite la apertura de una investigación", dijo Ocampo tras la presentación.



Las sesiones, según luego dijo Moreno, comenzarían a partir de septiembre y se extenderían por unos dos meses.

"La idea es que la OEA sea una caja de resonancia donde se puedan estudiar los detalles de lo que ocurre en Venezuela y determinar si es cierto que se están presentando crímenes de lesa humanidad", sostuvo Moreno Ocampo al describirse solo como un facilitador para el proceso.



El jurista recomendó la creación de un grupo compuesto por representantes de países y miembros de la OEA que trabajaría en forma paralela para eventualmente producir un reporte que se pueda presentar a los demás.



Si se llega a determinar que el gobierno de Venezuela sí ha cometido crímenes de lesa humanidad, un país o un grupo de países podrían presentar formalmente la demanda ante la CPI.



De acuerdo con el ex fiscal, en el 2006 la CPI tuvo que estudiar demandas semejantes contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y su propia oficina archivo el caso al concluir que no se cumplían los criterios para la intervención de la Corte.



"Almagro cree que ahora sí los cumplen -dijo Ocampo- y eso es lo que se piensa estudiar".



Para que la CPI intervenga en la situación de un país se deben cumplir una serie de criterios: que los crímenes hayan sido cometidos de manera masiva y sistemática, que sean parte de las políticas de un gobierno o grupo y que en el país no se haya impartido justicia.



De acuerdo con varios embajadores consultados por EL TIEMPO, Almagro no les ha presentado todavía su plan y solo se enteraron de la vinculación a la OEA de Moreno Ocampo por los medios de comunicación.



Habrá que esperar para conocer la reacción de los países y si respaldarán al Secretario en esta nueva iniciativa.



Es probable que este miércoles, durante una sesión del Consejo Permanente que se convocó para discutir la situación de Venezuela, Almagro presente su nueva iniciativa.



SERGIO GÓMEZ MASERI* y Redacción ELTIEMPO.COM

*Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

