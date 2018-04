La serie de Netflix que Lula denunciará por considerarla ‘una mentira’

02 de abril 2018 , 08:35 a.m.

02 de abril 2018 , 08:35 a.m.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció que denunciará a la compañía estadounidense Netflix por 'O Mecanismo' (El mecanismo), una serie que recrea el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y que ha levantado una intensa polémica en ese país.

"Aviso que nosotros vamos a denunciar a los responsables (de la serie) aquí o en cualquier lugar" porque han producido una pieza que es "una mentira más", afirmó el exmandatario en un acto en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, que marcó el cierre de su gira por el sur de Brasil.



"No tenemos que aceptar eso y yo no lo voy a aceptar", aseveró Lula, quien fue condenado en enero pasado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero y aparece retratado en la citada pieza.



La serie se estrenó el pasado viernes con un primera entrega de ocho capítulos y está inspirada en la operación 'Lava Jato', a partir de la cual fue condenado el ex jefe de Estado (2003-2010) en uno de los siete procesos penales abiertos en su contra, la mayoría por sospechas de corrupción.

La producción transcurre entre 2003 y 2014, durante los Gobiernos de Lula y su sucesora en la Presidencia, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).



La polémica, levantada por los sectores de la izquierda brasileña, se generó especialmente por el episodio en el que se atribuyen a Lula unas explosivas declaraciones realizadas por el senador Romero Jucá, quien también está investigado por su implicación en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras.



EFE