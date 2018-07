El heroico conductor de un bus que le salvó la vida a un niño

En medio de su jornada laboral, Juan Ortega salvó a un niño de 7 años de morir. Sucedió mientras conducía un bus en Mendoza, Argentina y una señora que venía sentada en el primer asiento con su hijo empezó a gritar.



El menor, que al principio pensaron que dormía, no reaccionaba ni respiraba. "Cuando llegué a calle Rioja me paré, fui adonde estaba el nene y vi que estaba con los ojos y la lengua para atrás, y los labios morados. Encima, casi se le cae a la madre de los nervios que tenía. Entonces, lo que hice fue tomarlo en brazos porque no había nadie que hiciera primeros auxilios y yo tampoco me iba a poner a hacerlos arriba del micro. Encima, todos gritaban. Temía lo peor, que se me muriera ahí arriba", contó Ortega al medio argentino Diario Uno.

Juan frenó enfrente del Hospital Central, lo bajó y allí lo asistió. "Lo puse boca abajo para que la lengua no se le fuera para atrás. Me lo llevé corriendo por la vereda y me metí en Asistir, fue lo primero que se me ocurrió. Ahí salió un médico de una de las habitaciones, lo asistieron y a los cinco minutos reaccionó", contó y detalló que los pasajeros quedaron en el bus cuidándole sus pertenencias.

"Toda la gente me aplaudía, lo mismo cuando volví al colectivo. Todos me agradecían lo que había hecho. Mis compañeros también me felicitaron", finalizó emocionado.



Si bien el menor quedó en observación, Ortega no pudo volver a tomar contacto con la madre.



