Presidente de Ecuador pide respetar la vida de Julian Assange

El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, informó este viernes de que su gobierno habla "permanentemente" con las autoridades británicas para resolver la situación del fundador de la plataforma de filtraciones Wikileaks, el australiano Julian Assange, y pidió para él la garantía de que su vida "no va a correr peligro".

Assange, que obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en 2017, está requerido por la Justicia de EE. UU. y permanece refugiado en la embajada del Ecuador en Londres desde 2012. En un encuentro informativo en Madrid, Moreno dijo que es un asunto que se está tratando también con los asesores legales de Assange.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Foto: AFP / Daniel Leal

Según Moreno, "inclusive es hasta violatorio de los derechos humanos que una persona permanezca demasiado tiempo asilada". En alusión a Assange, matizó, no obstante, que "nunca" estuvo de acuerdo con que se intervengan correos privados para obtener y difundir información, por más valiosa que sea, sobre ciertos actos "indeseables" de gobiernos.



Recordó que la situación de Assange es un "problema" heredado del Gobierno ecuatoriano anterior, que consideró que "corría peligro" su vida. "En el Ecuador no existe la pena de muerte, y sabemos que esa posibilidad existía", argumentó. "Es por eso que nosotros, lo único que queremos, es la garantía de que su vida no va a correr peligro", subrayó.

Preguntado por si habló con el Gobierno británico de este asunto en su visita de esta semana al Reino Unido, Lenín respondió: "Hemos hablado, permanentemente estamos hablando con el Gobierno británico, con el embajador, que es su representante en el Ecuador". "Con la única persona que nunca he hablado es con el señor Assange", añadió.



Reconoció que es una situación que no puede prolongarse eternamente, pero la "salida" para este caso se tienen que conseguir "conversando", porque el diálogo es el "mejor mecanismo de acercamiento y entendimiento".



