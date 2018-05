¿Qué pasará con la economía venezolana después de las elecciones?

Alta inflación, aumento de la escasez e incertidumbre son algunos de los problemas que afrontará la economía venezolana luego de las elecciones del próximo 20 de mayo, marcadas por un escenario que incluye sanciones a funcionarios del gobierno y cuatro años de caída del Producto Interno Bruto (PIB).



Ante esta realidad, el economista Luis Oliveros es enfático al señalar que es difícil una mejora en la situación económica en el corto o mediano plazo debido a que el gobierno solo toma medidas que intensifican la hiperinflación, el desabastecimiento y la escasez.

“Cuando uno revisa la situación económica y el escenario para Venezuela, es muy difícil que mejore en un corto tiempo. Se habla de que vienen más sanciones por parte de Estados Unidos y de Europa. Además, viene un punto de inflexión que no será precisamente positivo para el país”, indicó Oliveros.



El economista Jesús Cacique explicó que el escenario electoral muestra dos modelos distintos. Por un lado, está el “continuismo” del presidente Nicolás Maduro con el “Socialismo del siglo XXI” y por otro, la propuesta de "dolarización" del candidato Henri Falcón. Indicó que a pesar de que ambos tienen propuestas en materia económica, la situación empeorará porque no llegan las medidas para calmar la hiperinflación y la constante devaluación del bolívar.



“Más allá de las elecciones, tenemos una canasta familiar que en marzo costaba Bs 52.000.000, lo cual impacta en el bolsillo de los venezolanos que no tienen el poder adquisitivo para comprar lo que necesitan. Por otro lado, vemos una caída del 15% del PIB para este año, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, expuso.

Petróleo y banca

Uno de los sectores más golpeados por la crisis económica ha sido el petrolero por la falta de inversión, corrupción interna dentro de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la fuga masiva de talentos hacia otros trabajos o países en los que obtengan un salario acorde a las actividades que desempeñan.



Recientemente, otro de los sectores golpeados es el bancario con las recientes intervenciones y visitas de cuerpos de seguridad del Estado a entidades financieras privadas importantes como Banesco y el Banco Occidental de Descuento. En el caso del primero, lo culpan de hacer “fraudes” con las remesas que envía la diáspora venezolana a sus familiares, quienes aprovechan el tipo de cambio paralelo (ilegal en el país desde 2003) para vender la divisas ante un mercado cambiario que no corresponde con la realidad económica y una tasa oficial de apenas Bs 70.000 por dólar.



Oliveros destacó que lo que hace el gobierno es "radicalizarse y mostrar un discurso agresivo" contra la empresa privada para “alegrar a sus círculos más izquierdosos”. Sin embargo, aseguró que estas medidas solo generarán mayor incertidumbre en la población.



Advirtió que en un periodo de entre 6 y 9 meses, Venezuela dejará de ser exportador neto de petróleo y lo que produzca el país “será para vender a China, Rusia y para consumo interno” pero no para recibir ganancias a través de su venta.



“El escenario económico para Venezuela indistintamente del resultado del 20 de mayo es negativo. Lo que hace el gobierno te hace pensar que, como mínimo, la situación se va a mantener”, explicó Oliveros.



El economista y diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, José Guerra, advirtió que otro de los problemas que tiene la economía venezolana es el impago de la deuda que, según su explicación, es selectivo porque el gobierno decide a quienes paga y a quienes no.



“Hace poco pagaron los intereses de los bonos 2020 porque el gobierno sabía que si no lo hacía iban a perder Citgo (filial e Pdvsa en EE UU), pero no pagaron a los demás”, indicó a El Nacional Web.



Ante un escenario de sanciones petroleras por parte de Estados Unidos al país, Guerra explicó que el gobierno estadounidense no compra petróleo sino las empresas privadas que operan en ese país. Lo que podría hacer el gobierno de EE. UU. es implementar una medida de prohibición de compra de crudo.



“Esto indudablemente agudizaría la situación porque Venezuela tendría que buscar otros mercados más lejanos como India, China o Rusia y por supuesto, sería mayor el tiempo de transporte y entrega”, señaló.



Todos los expertos coinciden en que la recuperación del país pasa por un programa de emergencia en el que se acabe con el financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV) a Pdvsa y se apliquen medidas para impulsar la producción nacional e incrementar la producción de crudo de la petrolera estatal.



En este contexto económico, unas elecciones convocadas por la ilegítima asamblea nacional constituyente, la cual es rechazada por organismos y países de todo el mundo, se realizarán en el país. Según las encuestas, los dos candidatos fuertes son el actual presidente Nicolás Maduro y el candidato independiente Henri Falcón.



Las previsiones en materia económica no son favorables. Por los momentos, algunos organismos y naciones ayudan a los venezolanos que se abandonan el país con los corredores humanitarios. Muchos mandatarios y jefes de Estado han dicho en reiteradas ocasiones que lo que menos quieren evitar es perjudicar a los ciudadanos venezolanos con sanciones económicas que podrían agudizar más el hambre, la escasez y la incertidumbre. Sin embargo, queda esperar el desenlace del 20 de mayo.



Ricardo Zapata. El Nacional (GDA)