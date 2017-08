Dudas que sanción de EE. UU. impida comprar comida a Caracas

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, dijo que su país no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas, tras el decreto que firmó el viernes el presidente de EE. UU., Donald Trump.



Sin embargo, surgen algunas dudas de esa versión, pues Venezuela ha estado con muy poca movilidad y liquidez en los mercados financieros, por el temor de que el país deje de pagar deudas y los intereses que estas generan, por lo que ha tenido que acudir a sus reservas internacionales o reconocer mayores intereses por la colocaciones de títulos de deuda.

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), explicó este lunes que el gobierno nacional se “autobloqueó” de participar en el mercado financiero internacional desde 2016.



El economista detalló que la crisis y las irregularidades con el presupuesto nacional y el endeudamiento causan inseguridad a los acreedores.



“Las medidas se tomaron el viernes, pero la situación de precariedad económica viene desde mucho antes (...) Venezuela no tiene acceso a los mercados mundiales, porque endeudarse aquí les podría ser muy costoso”, señaló Guerra, en entrevista para Unión Radio.



El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento explicó que en la Ley de Presupuesto de 2016, que se aprobó en 2015 por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, el gobierno nacional no estipuló ningún tipo de deuda en bonos.



“Durante 2016, Venezuela tampoco tuvo acceso al mercado de financiamiento mundial. No redactaron eso en la ley de endeudamiento porque el mercado financiero los iba a investigar por su política económica”, detalló.



Precisó una de las causas de las sanciones de Estados Unidos: “No se puede colocar nueva deuda con empresas o el gobierno de los EE. UU. Esta medida dificulta el financiamiento de Petróleos de Venezuela porque no puede emitir bonos".



Aunque no se puede decir de plano que la versión de la presidenta de la ANC no corresponde a la realidad, tampoco puede afirmarse que con la medida del gobierno de Estados Unidos se le cierren todas las puertas de financiamiento a Caracas.



Desde hace años Venezuela ha logrado financiamiento de países como Rusia y China mediante operaciones de canje de petróleo por dinero, alimentos e insumos.



Oposición niega que la escasez sea por sanciones



De otra parte, la oposición venezolana negó este lunes que la escasez de alimentos y medicinas en el país se deba a las sanciones financieras que impuso el viernes el mandatario estadounidense, Donald Trump, como lo infirió la presidenta de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.



La funcionaria, una defensora del Gobierno de Nicolás Maduro, dijo el domingo que su país no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas "porque hay un bloqueo financiero contra el país". Rodríguez se refirió así a la orden ejecutiva de la Administración Trump que prohíbe "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de

Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)".



El dos veces candidato presidencial venezolano Henrique Capriles recriminó las "mentiras" de Rodríguez y recordó que ella ha negado en varias ocasiones la existencia de una crisis humanitaria en el país, que atraviesa una profunda crisis económica y un desabastecimiento de productos de primera necesidad. "Como saben que la crisis está arreciando como nunca (...) ahora salen a decir que y que los barcos que traían alimentos y traían medicinas no pueden venir por las fulanas sanciones. Falso, no sigan diciendo mentiras ni engañando", dijo Capriles, también gobernador del estado Miranda (litoral), durante una alocución transmitida por Periscope.

El opositor indicó que antes de que se produjeran las sanciones el país había reducido sus importaciones en un 29 % durante los cinco primeros meses de este año, respecto al mismo periodo de 2016, "y ya venimos nosotros desde 2012 cada año, castigando las importaciones".



Otros dirigentes de la oposición venezolana rechazaron la aseveración de Rodríguez como el diputado Andrés Eloy Camejo que a través de su cuenta de Twitter expresó: "Gobierno dice que no podrá importar medicinas y alimentos por culpa de las sanciones. Carajo, basta de hipocresía tienen al pueblo muerto de hambre".



Por su parte el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, repudió "la nueva excusa" del Gobierno: "Aquí no hay medicinas ni comida desde hace bastante tiempo. Régimen hambreador", señaló en la misma red social. EE. UU. además de estas sanciones financieras, también ha anunciado sanciones a funcionarios venezolanos en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la Asamblea Constituyente, que considera "ilegítima" y por la que dio el paso de denominar "dictadura" a Venezuela.