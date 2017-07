Marchas en apoyo a nuevos jueces terminan en disturbios en Venezuela

Venezuela vivió este sábado otra jornada de enfrentamientos entre manifestantes y militares al interceptar la Guardia Nacional varias marchas ciudadanas de apoyo a los 33 nuevos magistrados designados el viernes por el Parlamento -de mayoría opositora- para que sustituyan a jueces en ejercicio del Tribunal Supremo.



Al menos ocho personas que participaban en las marchas, entre ellas varios periodistas, fueron heridas por agentes de este cuerpo de Policía militarizada que dispararon bombas lacrimógenas y perdigones de goma para cortar el paso y dispersar a los manifestantes.

Quienes salieron a la calle, convocados por la oposición en varios puntos de Caracas y en ciudades del interior del país, expresaban su respaldo a los nombramientos del Parlamento, que designó a estos nuevos jueces al no reconocer la legitimidad de quienes ocupan los sillones del Tribunal Supremo de Justicia.



La oposición y la fiscal general, Luisa Ortega, denuncian graves irregularidades en la designación de estos jueces, nombrados por el Parlamento en diciembre de 2015, en un proceso relámpago completado dos semanas antes de que el chavismo perdiera su histórico control de la Cámara.



"Los magistrados (legítimos) son los que designó el pueblo el día de ayer (viernes), los usurpadores son ellos que están ocupando unas oficinas para complacer a unos delincuentes para que sigan cometiendo fechorías en contra del pueblo", dijo mientras participaba en una de las manifestaciones en Caracas el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara.



La oposición -que acusa a los magistrados elegidos en 2015 de servir al presidente Nicolás Maduro e intentar despojar a través de sus sentencias al Parlamento de su poder- informó de la "represión" y los intentos de intimidación de las fuerzas de seguridad hoy, y se comprometió a continuar la presión contra el Gobierno en las calles.



Entre los heridos de este sábado algunos fueron alcanzados por los perdigones que lanzaron los guardias en Caracas para detener, a poca distancia de su punto de partida, una de las marchas cuando se dirigía a la sede del Supremo, cuyos alrededores fueron bloqueados desde la mañana por varios vehículos militares.



El incidente más grave se produjo sin embargo en la ciudad de Barquisimeto, en el estado occidental de Lara, donde un fotógrafo de la prensa local fue despojado de su equipo de trabajo por varios guardias, que le agredieron y le rompieron dos costillas, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).



En medio de estos hechos ya habituales en Venezuela, donde casi cuatro meses de protestas han dejado 100 muertos, miles de heridos y más de cuatro mil detenidos, políticos del Gobierno y la oposición se siguen expresando sobre una posible salida dialogada a la crisis que vive el país.



El diputado opositor y expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup contempló la posibilidad de negociar con Maduro siempre que este "suspenda inmediatamente" el proceso constituyente activado por el oficialismo y "convoque elecciones libres para cambiar de Gobierno".



A medida que se acerca la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -prevista para el 30 de julio- para redactar una nueva Carta Magna, dirigentes oficialistas y opositores han hecho públicas opiniones discordantes sobre nuevas conversaciones, sin que ninguno de los dos bandos haya revisado sus posturas encontradas sobre la ANC.



En estas circunstancias, el chavismo se movilizó en Caracas y algunos estados del país para promover las elecciones del día 30.



"La ANC le pertenece al pueblo de Venezuela, no a ustedes, y no hay nada que negociar, absolutamente nada", dijo en uno de estos eventos dirigiéndose a la oposición el influyente político chavista Diosdado Cabello, cerrando la puerta a cualquier opción alternativa a la asamblea constituyente.



